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Рубцовская команда вышла во всероссийский финал проекта «Мини-футбол – в школу»

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Рубцовская команда вышла во всероссийский финал проекта «Мини-футбол – в школу»

Фото: altaisport.ru

В Барнауле прошел финал регионального этапа Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», сообщает «Алтайский спорт».

Путевки на всероссийский финал разыграли 22 команды общеобразовательных организаций. Они боролись в четырех возрастных группах: среди юношей и девушек 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения.

В каждой возрастной группе коллективы сыграли между собой по круговой системе. Среди команд юношей одними из победителей стали представители рубцовской гимназии № 8 (2012-2013 г. р.).

Победители регионального этапа получили право принять участие во всероссийском финале проекта «Мини-футбол − в школу». Он пройдет с 16 февраля по 10 марта в Нижегородской области.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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