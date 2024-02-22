реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Рубцовская семья инвестировала в мошенников больше 400 тысяч рублей

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Рубцовская семья инвестировала в мошенников больше 400 тысяч рублей

Фото из открытых источников

К потере крупной суммы денег привело жителя Рубцовска желание заняться инвестициями в интернете.

В рубцовском отделе полиции рассказали, что мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств. В ходе общения она поделилась, что зарабатывает на жизнь, инвестируя денежные средства в интернете: покупает акции дешевле и продает дороже. Легкий заработок заинтересовал рубцовчанина. В инвестиции мужчина направил свои сбережения и плюсом к ним взял кредит, в общей сложности 314 тысяч рублей.

Когда ему предложили вывести процент, сообщили, что сделать это может только «третье лицо», которое также должно стать инвестором. Мужчина обратился за помощью к матери. Доверчивая женщина оформила на себя кредит в размере 105 тысяч рублей и собственноручно направила мошенникам. На этом игра на бирже закончилась, а семья потеряла более 400 тысяч рублей.

В полиции предупреждают: не доверяйте заманчивым предложениям в интернете, обещающим получение быстрой прибыли, крупной денежной компенсации или выигрыша. Игра на бирже или покупка акций в некоем инвестиционном фонде закончится сразу, как только у вас закончатся деньги. Употребляя в разговоре различные термины, названия существующих в реальности крупных компаний, мошенники усыпляют бдительность граждан, призывая перечислить сбережения на неизвестные счета.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

новости республики алтай , новости алтая видео ,

горняк22 телеграм
Крупный пожар заметили в Барнауле (обновлено)

Крупный пожар заметили в Барнауле (обновлено)

Клубы дыма и несколько пожарных машин заметили в садоводстве Озерном,…

Узнать больше
Лыжный марафон и еще 9 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Лыжный марафон и еще 9 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Altapress.ru планирует новую рабочую неделю: лыжный марафон на Трассе здоровья,…

Узнать больше
День 731-й. Самое важное к утру 25 февраля

День 731-й. Самое важное к утру 25 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp