Рубцовская семья инвестировала в мошенников больше 400 тысяч рублей

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К потере крупной суммы денег привело жителя Рубцовска желание заняться инвестициями в интернете.

В рубцовском отделе полиции рассказали, что мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств. В ходе общения она поделилась, что зарабатывает на жизнь, инвестируя денежные средства в интернете: покупает акции дешевле и продает дороже. Легкий заработок заинтересовал рубцовчанина. В инвестиции мужчина направил свои сбережения и плюсом к ним взял кредит, в общей сложности 314 тысяч рублей.

Когда ему предложили вывести процент, сообщили, что сделать это может только «третье лицо», которое также должно стать инвестором. Мужчина обратился за помощью к матери. Доверчивая женщина оформила на себя кредит в размере 105 тысяч рублей и собственноручно направила мошенникам. На этом игра на бирже закончилась, а семья потеряла более 400 тысяч рублей.

В полиции предупреждают: не доверяйте заманчивым предложениям в интернете, обещающим получение быстрой прибыли, крупной денежной компенсации или выигрыша. Игра на бирже или покупка акций в некоем инвестиционном фонде закончится сразу, как только у вас закончатся деньги. Употребляя в разговоре различные термины, названия существующих в реальности крупных компаний, мошенники усыпляют бдительность граждан, призывая перечислить сбережения на неизвестные счета.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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