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Рубцовские автомобилисты смогут оформить полис ОСАГО на один день

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Рубцовские автомобилисты смогут оформить полис ОСАГО на один день

Фото: www.kommersant.ru

2 марта вступает в силу закон, который позволит автолюбителям заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня, пишет «Коммерсантъ». Сейчас минимальный срок действия полиса составляет три месяца. При этом на такую экспресс-страховку будет распространяться трехдневная отсрочка старта.

Краткосрочное ОСАГО прежде всего будет интересно тем автовладельцам, у которых есть машина, но используют они ее крайне редко, и, например, им потребуется полис для того, чтобы перегнать авто из одного города в другой для продажи.

Краткосрочные полисы ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев не будут отличаться по покрытию и страховым суммам от обычной годовой страховки, речь идет только о сроке страхования. Законом установлена возможность страховой компании назначать коэффициент, причем этот коэффициент должен быть ниже единицы. При этом каким именно он будет, страховщик вправе определять самостоятельно, и, возможно, однодневный полис окажется достаточно дорогим.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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