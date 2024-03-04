Рубцовские фехтовальщики стабильно побеждают на региональных турнирах

Фото: Сармен Оганесян

2 марта, в барнаульском клубе «Абсолют» проходил третий этап межрегионального турнира по фехтованию на саблях «Юный мушкетёр Сибири».

Рубцовская спортсменка Маргарита Мельникова повторила успех предыдущего этапа и завоевала бронзовую награду. Наша талантливая спортсменка уверенно закрепилась на третьей строчке рейтинга. Заключительный этап соревнований пройдет в апреле в городе Новосибирске.

3 марта в клубе «Сабре» (г. Барнаул) проходил краевой турнир «Фехтование – образ жизни».

– Это был не просто турнир, а праздник фехтования. Юных саблистов награждала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Позднякова, которая была приглашена на парад открытия. Так же присутствовали гости, в том числе министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов, – рассказал тренер рубцовских спортсменов Сармен Оганесян.

По итогам турнира в возрастной группе 2010-2012 г.р. рубцовчане вновь подтвердили свою высокую квалификацию – Маргарита Мельникова стала обладательницей первого места, Александр Сурначев стал вторым.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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