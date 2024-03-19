реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Рубцовские кадеты отметили День воссоединения Крыма с Россией

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Рубцовские кадеты отметили День воссоединения Крыма с Россией

В кадетском корпусе юных спасателей школы №10 состоялось торжественное тематическое построение, посвящённое Дню воссоединения Крыма с Россией. Выстроившись четким строем, кадеты исполнили гимн России и гимн кадетского корпуса МЧС. В руках участников были лозунги и различная символика, раскрашенная в триколор Российского флага. Примечательно, что ответственными за построение, прошедшее под названием «Великие дела Великой страны» стали юные кадеты первых, вторых и пятых классов.

На мероприятии ребята представили доклады, в которых рассказали об истории полуострова, его природных и территориальных особенностях, изменениях политического статуса Крыма и о его возвращении к историческим истокам. Также участники построения увидели видеоролики, рассказывающие о красоте и богатстве природы полуострова, его красивом горном ландшафте и побережье черного моря.

Крым и Севастополь вновь стали регионами России в марте 2014 года. Историческому событию предшествовал референдум, по итогам которого воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , новости алтая и алтайского края сегодня ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Нестрашные цифры. Изменения в патентной системе налогообложения, которые не так ужасны, как о них говорят

Нестрашные цифры. Изменения в патентной системе налогообложения, которые не…

В 2024 году в Алтайском крае вступили в силу изменения…

Когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен – разбор altapress.ru

Когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен…

Спасатели в Алтайском крае начали готовиться к весеннему половодью еще…

Как в компьютерной игре: Алтайский край выходит в виртуальную реальность

Как в компьютерной игре: Алтайский край выходит в виртуальную…

В АлтГУ открылась первая в крае VR-лаборатория. Технология позволит использовать…

В Амурской области введен режим ЧС из-за обвала на…

В Амурской области введен региональный режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp