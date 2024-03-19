Рубцовские кадеты отметили День воссоединения Крыма с Россией

В кадетском корпусе юных спасателей школы №10 состоялось торжественное тематическое построение, посвящённое Дню воссоединения Крыма с Россией. Выстроившись четким строем, кадеты исполнили гимн России и гимн кадетского корпуса МЧС. В руках участников были лозунги и различная символика, раскрашенная в триколор Российского флага. Примечательно, что ответственными за построение, прошедшее под названием «Великие дела Великой страны» стали юные кадеты первых, вторых и пятых классов.

На мероприятии ребята представили доклады, в которых рассказали об истории полуострова, его природных и территориальных особенностях, изменениях политического статуса Крыма и о его возвращении к историческим истокам. Также участники построения увидели видеоролики, рассказывающие о красоте и богатстве природы полуострова, его красивом горном ландшафте и побережье черного моря.

Крым и Севастополь вновь стали регионами России в марте 2014 года. Историческому событию предшествовал референдум, по итогам которого воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , новости алтая и алтайского края сегодня ,