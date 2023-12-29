Рубцовские конькобежцы открыли спортивный сезон

Фото: Алтайский спорт

23 и 24 декабря в Барнауле состоялось первенство Алтайского края по конькобежному спорта “Открытие спортивного сезона”. В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов (70 юношей и 45 девушек) из Барнаула и Рубцовска в возрасте от 17 лет до 8 лет и младше.

Как сообщает “Алтайский спорт”, в засисимости от возраста спортсмены состязались на дистанциях 100, 300, 500 и 1000 метров. Младшие участники бежали оба дня по 100 метров – итоги подводились по сумме двоеборья, спортсмены 12-13 лет соревновались в троеборье 100 +300 +500 метров, а 14-15 и 16-17 лет – 500 +1000 +500 метров.

В результате упорной борьбы рубцовские конькобежцы – воспитанники отделения СШОР “Клевченя” – показали отличные результаты. Первое место и золотую медаль завоевал Максим Сафронов (мальчики 8-9 лет); серебро – у Елены Сафроновой (девушки 12-13 лет) и Элдорбека Усматова (мальчики 8-9 лет); бронзовыми призерами стали Никита Бабич (юноши 16-17 лет) и Евангелина Доронина (девочки 9-11 лет).

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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