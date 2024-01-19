Рубцовские «Наследники Ползунова» радуют своими достижениями

Девять воспитанников Рубцовского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» приглашены на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ).

Ребята проявили себя на муниципальном этапе, показав лучшие результаты среди школьников города.

Елизавета Каргина и Филипп Иванов будут участвовать в региональном туре ВсОШ по химии. Иван Тривайлов и Дмитрий Дедов продемонстрируют свои знания в области физики. Кристина Корончик и Богдан Гилязов примут участие в соревновании математиков, а Илья Кулаков – турнире по информационной безопасности. Одиннадцатиклассник Михаил Волчков вышел на региональный этап ВсОШ сразу по двум предметам – математике и информатике.

Восьмиклассник Сергей Соловьев успешно выступил на дистанционном этапе олимпиады имени Леонарда Эйлера и также получил приглашение на ее региональный этап.

«Для каждого школьника победа в престижной олимпиаде становится важным шагом к достижению мечты – учеба в престижном вузе. Эта олимпиада – самое масштабное интеллектуальное соревнование для учеников российских школ. Для победителей и призеров открывается возможность стать студентами отечественных университетов без вступительных испытаний. Искренне желаем участникам олимпиады удачи, веры в собственные силы и достижения высоких результатов», – отметила директор РФ ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Наталья Аветисян.

Источник: Рубцовский филиал Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова»

Взято отсюда.

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