Рубцовские пожарные стали призерами краевых соревнований

Фото: 22.mchs.gov.ru

Пожарные и спасатели Алтайского края соревновались в ликвидации последствий ДТП, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Спортивное мероприятие краевого масштаба проходило на базе культурно-спортивного комплекса в Новоалтайске.

Такие соревнования проводятся в целях практической отработки навыков по оказанию помощи гражданам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, повышения и совершенствования уровня профессиональной подготовки пожарных и спасателей, обмена опытом, пропаганды приемов и способов спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим.

В спасении граждан, заблокированных в легковом автомобиле при ДТП, поочередно участвовало 15 команд. Согласно легенде, в покореженной машине водитель и пассажир оказались заблокированными на своих местах, при этом оба получили серьезные травмы: у водителя закрытый перелом нижней трети правой голени, он находится в сознании; пассажир без сознания, у него перелом левого предплечья.

Тренировка проходила в форме спортивных состязаний, где оценивалась не только скорость выполнения задания, но и правильность действий участников соревнования.

За ходом исполнения каждого этапа состязаний следили судьи – специалисты службы организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Личный состав пожарно-спасательных и поисково-спасательных формирований продемонстрировал высокий уровень подготовки в оказании первой доврачебной помощи пострадавшим и практических навыков работы с аварийно-спасательным оборудованием.

По итогам соревнований первое место завоевала команда пожарно-спасательного отряда №2 с результатом 18,38 минуты. Следующей за победителями оказалась команда пожарно-спасательного отряда №3 с результатом 38,07 минуты. Третье место заняла команда 4-го пожарно-спасательного отряда из Рубцовска с результатом 47,39 минуты.

В главке отметили, что такие состязания позволяют сокращать временные показатели реагирования личного состава подразделений в оказании помощи при ДТП, а от своевременности и правильности выполнения их действий может зависеть чья-то жизнь.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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