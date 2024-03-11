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Рубцовские школьники готовятся к Международному форуму

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Рубцовские школьники готовятся к Международному форуму

С 25 по 29 марта в Москве пройдет Международный форум научной молодежи «Шаг в будущее». Ежегодно делегация школьников Алтайского края принимает участие в этом масштабном мероприятии. И уже традиционно в ее состав входят представители Рубцовска.

В этом году на очный этап форума получили приглашения учащийся девятого класса лицея «Эрудит» Леонид Кабаков и воспитанник детского технопарка «Кванториум» Центра внешкольной работы «Малая Академия» Никита Сыздыков.

Отметим, что состав участников Международного форума был сформирован на основе научно-исследовательских работ и технических разработок, которые получили высокие результаты на региональных конкурсах, проходивших в рамках программы «Шаг в будущее».

На Международном форуме Леонид Кабаков станет участником секции «Экономика и экономическая политика», где он выступит с темой «Роль безработицы на локальном рынке труда муниципального образования города Рубцовска». Никита Сыздыков расскажет о разработке комплекса «корректор осанки» с использованием нейросети на секции «Современные радио-, оптические и электронные системы в технике и медицине».

Руководители юных исследователей учитель истории лицея «Эрудит» Людмила Соколова и педагог детского технопарка «Кванториум», которые будут на форуме вместе со своими подопечными, надеются на хорошие результаты.

11 и 13 марта, в преддверии поездки в Москву, в Барнауле пройдет предварительная защита конкурсных работ участников данного форума, организованная краевым детским технопарком «Кванториум.22».

Преподаватели вузов, эксперты программы «Будущее Алтая» заслушают пятнадцать ребят из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Славгорода, Бурлинского и Шипуновского районов с целью качественной подготовки делегации Алтайского края к презентации своих исследований на Международном форуме.

Взято отсюда.

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