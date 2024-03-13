Рубцовские спортсмены приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам

В завершении лыжного сезона 10 марта в Родино состоялись традиционные соревнования памяти тренера по лыжным гонкам В. А. Лобача и мастера спорта Л. А. Орта. В забегах приняли участие спортсмены из Барнаула, Рубцовска, Благовещенки, Завьялово, Камня-на-Оби, Павловска, Михайловского, Покровки, Ракитов и других районов Алтайского края. Соревнования проводились в разных возрастных группах среди спортсменов и любителей лыжного спорта на дистанциях от 1 до 12 км.

Наш город представляли лыжники СШ «Спарта». Рубцовские спортсмены достойно выступили и по итогам соревнований места распределились следующим образом:

Мальчики, девочки 2014 г.р. и младше (1 км):

1 место – Макар Попов, Кира Клочкова

6 место – Артем Зайчиков

Мальчики, девочки 2012-2013 г.р. (3 км):

1 место – Александр Соловьев

2 место – Валерия Рыбакова, Сергей Коробкин

Девушки (6 км), юноши (9 км) 2008-2009 г.р.:

1 место – Алиса Коробейникова, Егор Федорченко

5 место – Сергей Соловьев

Девушки (6 км), юноши (12 км) 2006-2007 г.р.:

1 место – Камилла Борисенко, Виталий Ионин

2 место – Таисия Убогова

Девушки (3 км), юноши (6 км) 2010-2011 г.р.:

1 место – Дарья Ионина

2 место – Елизавета Широкова

6 место – Кирилл Гончаренко

Победители и призёры получили медали и подарки от спонсоров соревнований.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , новости республики алтай банкфакс ,