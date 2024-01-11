Рубцовские спортсмены стали победителями и призерами соревнований по лыжным гонкам

В селе Алтайском прошли краевые соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиады спортивных школ Алтайского края. В состязаниях приняли участие лыжники из 15 спортивных школ нашего региона. Рубцовские спортсмены достойно выступили и стали победителями и призерами в своих возрастных категориях на различных дистанциях. Золотые медали завоевали: Людмила Парамонова, Егор Бобров, Анастасия Галушкина и Диана Борисенко. Серебряными призерами стали: Людмила Парамонова и Диана Борисенко. По итогам соревнований командное первенство возглавили девушки рубцовской, спортивной школы «Спарта».

Фото спортивной школы «Спарта»

Взято отсюда.

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