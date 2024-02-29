Рубцовские таланты сияют на региональном этапе ВсОШ

Учащиеся Рубцовского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного на базе Рубцовского индустриального института при поддержке Фонда Мельниченко, заняли призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ).

Так, Михаил Волчков (11 класс) стал победителем регионального этапа ВсОШ по информатике и призёром по математике. С ергей Соловьёв (8 класс) стал призёром олимпиады им. Леонарда Эйлера по математике и вышел в заключительный этап. Илья Кулаков (9 класс) занял призовое место в олимпиаде по технологии по профилю «Информационная безопасность».

Ещё пятеро рубцовских «наследников Ползунова» вошли в TOP-15 лучших школьников края: Богдан Гилязов (10 класс) и Кристина Корончик (8 класс) по математике, Иван Тривайлов (8 класс) – по физике, а Ксения Степанова (10 класс) и Елизавета Каргина (10 класс) – по химии.

Ребята успешно продемонстрировали свои знания и в который раз доказали, что целеустремленность и интерес к наукам помогает достичь столь высоких результатов.

«Я уже второй год обучаюсь в центре «наследники Ползунова». Для меня это не просто занятия, а интересный клуб единомышленников, людей, которые разделяют мои интересы! Фонд Андрея Мельниченко предоставил отличную возможность еженедельных дистанционных занятий по олимпиадной математике с преподавателями из Москвы, что даёт мне уверенность в собственных силах и учит находить оригинальные подходы к решению сложных олимпиадных задач!» – с энтузиазмом отзывается об олимпиаде и обучении в Центре Сергей Соловьёв .

Взято отсюда.

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