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Рубцовских учителей защитят законом

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Рубцовских учителей защитят законом

Фото рцпв.рф

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания сегодня на сессии одобрили корректировки в законы об образовании и статусе педагогического работника, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Изменения направлены на повышение авторитета профессии учителя, в том числе введено право педагогических работников на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

Кроме того, закон расширил перечень индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих на обучение по программам среднего профессионального образования, который учитывается при зачислении. Это пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом в ходе специальной военной операции.

Также законом определен перечень лиц, которым предоставляется право на зачисление в ссузы в первоочередном порядке: Герои Российской Федерации; лица, награжденные тремя орденами Мужества; участники СВО, граждане, выполняющие (выполнявшие) служебные и иные аналогичные функции на территориях новых регионов, а также их дети; дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении ими профессиональных обязанностей.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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