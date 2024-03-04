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Рубцовский драматический театр готовит спектакль для юных рубцовчан

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Рубцовский драматический театр готовит спектакль для юных рубцовчан

Артисты Рубцовского драматического театра готовят для юных зрителей спектакль «Малыш и Карлсон» по произведению Астрид Линдгрен. Автор инсценировки московский драматург Юрий Бутунин.

– Несмотря на то, что произведение широко известно, к нему решили обратиться. Ведь это история о дружбе, о том, как одинокий Малыш обрел друга. Она учит быть добрым, отзывчивым, не жадным. Учит не бояться трудностей и преодолевать их. Даже злая домоправительница становится доброй. А еще спектакль заставляет поверить в чудо. Все это понравится детям. Интересно будет посмотреть спектакль и взрослым. Ведь они выросли на этом произведении, – рассказал режиссер, заслуженный работник культуры РФ Станислав Спивак.

Сейчас полным ходом идут репетиции, завершается изготовление костюмов и декораций. В детском спектакле задействована вся труппа театра. В середине марта состоится генеральная репетиция, а затем и премьера спектакля. Его можно смотреть в формате семейного просмотра.

Взято отсюда.

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