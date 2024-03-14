Рубцовский индустриальный институт принял участие в Фестивале профессий

С целью ознакомления обучающихся с образовательными треками по перспективным и востребованным специальностям и профессиям самых востребованных отраслей 12 марта 2024 года Рубцовский индустриальный институт совместно с Центром занятости населения г. Рубцовска принял участие в Фестивале профессий. В рамках проводимого Фестиваля, учащиеся школ г. Рубцовска ознакомились с профессией инженера-технолога, посетив промышленный технопарк «Юг Алтая» – комплексный научно-технический производственный центр с инновационной и деловой инфраструктурой.

В учебном классе промышленного технопарка представители Рубцовского индустриального института рассказали школьникам о профессии инженера-технолога и об особенностях обучения на направлении подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Представители промышленного технопарка «Юг Алтая» рассказали о перспективах трудоустройства выпускников данного направления подготовки и большой востребованности инженерных кадров на промышленных предприятиях г. Рубцовска и Алтайского края.

Далее представителями промышленного технопарка для обучающихся была проведена увлекательная экскурсия по производственным помещениям технопарка, где они смогли непосредственно увидеть процесс изготовления деталей сельскохозяйственной техники с применением самого современного цифрового оборудования, а также ознакомиться с готовой продукцией.

Надеемся, что проведение подобных мероприятий позволит учащимся определиться с выбором будущей профессии и приведет к увеличению количества квалифицированных инженерных кадров на промышленных предприятиях нашей страны.

Взято отсюда.

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