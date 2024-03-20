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Пластиковые окна в Горняке

Рубцовский теплоэнергетический комплекс сообщает

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Рубцовский теплоэнергетический комплекс сообщает

Сегодня, 20 марта, в 09:00 в связи с аварийными работами отключено отопление по адресам: ул.Октябрьская,113,115,117,117А,72,78,64,68,95,93,91,97,103,105,107,109, ул.Ленинградская,15а,10а, ул.Азовская,4,6,8, ул.Харьковская 17, Киевская, 20,23,25,5, Тихвинская 10,12,18, Комсомольская 69,67,65,55,53, 49, Танковая 1. Ориентировочное время проведения ремонтных работ 4 часа.

Сибирская генерирующая компания приносит извинения жителям за доставленные неудобства

Взято отсюда.

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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