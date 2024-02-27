Рубцовское серебро полиатлона

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В минувшие субботу и воскресенье – 24 и 25 февраля – в Рубцовске прошли первенство и чемпионат Алтайского края по полиатлону в спортивной дисциплине «троеборье с лыжной гонкой». В соревнованиях приняли участие десять команд. Это более 70 спортсменов из разных городов и районов региона: Белокурихи, Змеиногорска, Новичихинского, Залесовского, Рубцовского, Павловского, Смоленского, Бийского, Михайловского районов и, конечно же, Рубцовска.

– Для нашего города это стало заметным событием, – отмечает заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен. – Краевые соревнования по полиатлону мы принимали впервые. Отдельно такой вид спорта у нас не культивируется, и команду по полиатлону формируем только для участия в летних или зимних Олимпиадах городов Алтая. Ребята готовятся и тренируются, так было и сейчас.

Как и обычно, костяк рубцовской команды полиатлонистов был формирован из лыжников – воспитанников спортивной школы «Спарта».

– Плотной подготовке помешали морозы, – говорит тренер команды полиатлонистов Светлана Кузьмина, она же тренер-преподаватель СШ «Спарта». – Из-за этого меньше внимания смогли уделить лыжам, но зато сосредоточились на стрельбе.

Надо отметить, что соревнования по двум дисциплинам из трех (стрельба и гимнастика) проходили в стенах СК «Торпедо». Лыжные гонки – на Трассе здоровья.

– Все подготовлено на высоком уровне, – подчеркивает главный судья соревнований Елена Труевцева. – Это касается не только спортивных объектов, на которых проходили соревнования, но и волонтерской помощи. Все с большой ответственностью выполнено, на отлично.

Елена Труевцева – мастер спорта по полиатлону и председатель Совета СОО «Федерация полиатлона Алтайского края», и подобная оценка значит многое.

В первый день полиатлонисты состязались в стрельбе и лыжных гонках, во второй демонстрировали свое мастерство в гимнастике. Борьба была упорной и напряженной.

– Здесь встретились команды-лидеры, – рассказывает Елена Труевцева. – Это Павловский и Рубцовский районы, сам Рубцовск. Все выступали достойно, подтвердили свое спортивное мастерство.

В первенстве Алтайского края по полиатлону места в командном зачете распределились следующим образом: первой стала команда Павловского района, серебряные призеры – полиатлонисты Рубцовска, тройку лидеров замкнула команда Рубцовского района.

В чемпионате Алтайского края первое место завоевали спортсмены Рубцовского района, на втором – хозяева соревнований, и на третьем – команда Павловского района.

– Очень приятно, что показали такой высокий результат, – улыбается Светлана Кузьмина. – Если честно, думали, что будет бронза, но оказалось серебро. Спасибо спортсменам, которые стремились к победе, спасибо тренерскому составу за отличную работу. На достигнутом не останавливаемся, наша следующая задача – подготовка к летней Олимпиаде городов Алтайского края. Тем более, она тоже будет проходить дома, в родных стенах.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , лента новостей горного алтая и республики ,