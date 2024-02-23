С 23 февраля – Днем защитника Отечества!

Фото: bekovo.pnzreg.ru Дорогие жители Алтайского края!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Лучшие традиции русского воинства, основанные на мужестве, доблести и верности Отчизне, передаются из поколения в поколение уже много столетий. Благодаря вам, уважаемые военнослужащие, наша Родина остается сильной и независимой. В День защитника Отечества мы отдаем дань уважения гражданам, принимавшим и принимающим участие в защите Родины. Мы чествуем военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Вооружённых сил.

Особое отношение нашего общества к ратному труду основано на глубоком понимании его огромной значимости, на народной памяти и благодарности за защиту мирной жизни. Бессмертен подвиг наших ветеранов, спасших страну и мир от фашизма. Мы также всегда будем помнить тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане, защищал интересы Родины в локальных конфликтах. Сегодня мы говорим особые слова уважения, благодарности и поддержки в адрес участников специальной военной операции. В их рядах с честью выполняют боевые задачи и наши земляки – жители Алтайского края!

Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, сил, поддержки родных и близких!

В.П. Томенко, губернатор Алтайского края А.А. Романенко, председатель АКЗС

Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, солдаты и офицеры запаса!

Поздравляю вас с 23 февраля – Днём защитника Отечества!

В этот день мы чествуем каждого, кто защищал и защищает интересы нашей страны, укрепляет ее обороноспособность, обеспечивает мирную жизнь граждан России. Праздник посвящен мужеству, отваге и силе духа настоящих защитников Родины!

Мы отдаем дань глубокого уважения и памяти воинам, погибшим за свободу и независимость Родины. Наша безмерная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных военных действий, которые сохранили и передали российские военные традиции новым поколениям. Сегодня потомки героев – наши рубцовчане – отважно сражаются с неонацистами, демонстрируют примеры мужества, взаимовыручки и стойкости. Рубцовск по праву гордится воинами земляками.

Желаю всем защитникам Отечества доброго здоровья, благополучия, стойкости и силы духа! Успешной службы всем, кто сегодня на боевом посту!

С праздником!

Д.З. Фельдман, глава города Рубцовска

Уважаемые жители Рубцовска!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Этот праздник стал символом мужества, доблести и патриотизма, праздником настоящих мужчин, для которых любовь к Родине, честь, верность долгу – превыше всего.

В этот День мы чествуем тех, кто служит в Вооруженных силах нашей страны, кто несет трудную вахту на море, в небе и на земле. Мы выражаем особую признательность тем, кто участвует в специальной военной операции. Россия по праву гордится своими сынами, которые надежно во все времена обеспечивают ее безопасность.

Особые слова благодарности в этот день мы говорим ветеранам Великой Отечественной войны, защитившим родную землю от фашистских захватчиков, ветеранам локальных конфликтов.

Всем вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, процветания, уверенности в завтрашнем дне!

С.П. Черноиванов, председатель Рубцовского городского Совета депутатов

Дорогие мои земляки!

Сердечно поздравляю вас с праздником Воинской славы России – Днем защитника Отечества!

В календаре много таких важных дат, когда чествуют тех, чья профессия – защищать свою страну, свой дом, свою правду своей силой и своей волей. Один из них – 23 февраля, когда абсолютно везде, в разных городах и селах России отдают дань уважения тем, кто в трудное время мужественно защищал и защищает свою Родину. Искренняя благодарность за мужество и самоотверженность ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов, чей опыт является примером для молодежи.

Желаю всем, кто носил и носит армейскую форму, мирного неба над головой, крепкого здоровья, несгибаемой воли и надежного семейного тыла! Будьте счастливы, настоящие сыны своего Отечества!

И.И. Лоор, депутат Государственной думы

Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны и участники других военных конфликтов! Уважаемые мужчины г. Рубцовска!

Городской Совет ветеранов сердечно поздравляет с Днем Советской Армии и Военно-Морского флота, с Днем защитника Отечества!

23 февраля – праздник тех, кто честно и преданно служил и служит Родине, кто свои силы и знания, энергию и талант отдает ее процветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой долг перед страной!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира, добра и успехов во имя процветания нашей Родины!

Быть полным сил, отваги и терпения, Стоять, расправив плечи, у руля! Пускай во всем сопутствует везение! Удачи! С 23 февраля!

Уважаемые земляки! Ветераны и военнослужащие Российской армии! Защитники Родины!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

23 февраля – особая дата в нашей истории, символ мужества, доблести, верности долгу и патриотизма. В этот день мы отдаём дань уважения, признательности и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, ветеранам «горячих точек», всем защитникам, кто в строю и в запасе. Самые главные слова поздравлений и поддержки в эти дни мы адресуем нашим соотечественникам и землякам, офицерам и солдатам, которые на поле боя защищают настоящее и будущее России, наши вечные ценности.

Низкий поклон землякам, чьи родные ушли на защиту Родины. Вы главная опора и поддержка наших воинов! От всей души благодарю вас за вашу силу духа, терпение, выдержку, веру и любовь, которые более всего нужны сегодня вашим мужчинам! Мы вместе! Сегодня любой из нас, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, прежде всего, защитник свой страны, своей малой родины, семьи. Мы делаем общее дело каждый на своём месте и тем самым приближаем нашу победу.

Желаю всем крепкого здоровья, веры в лучшее, мира, счастья, любви и благополучия! Нашим воинам – крепкого здоровья, силы духа, мужества и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми!

Владимир Ремель, председатель комитета по социальной политике РГСД

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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