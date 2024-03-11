Фото: s1.1zoom.me Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем!

Этот праздник – прекрасная возможность еще раз выразить вам благодарность за то, что приносите в жизнь красоту, доброту, милосердие, заботу и любовь. Природа щедро наделила вас способностями и талантами делать окружающий мир лучше. Вы дарите жизнь, храните традиции, семейное тепло и домашний уют, а также своим трудом вносите огромный вклад в укрепление благополучия Алтайского края и всей страны.

Современные женщины преуспевают во всех областях. Вы добиваетесь высот в науке, спорте и бизнесе, блестяще реализуете себя в политике, всех отраслях экономики, социальной сферы, в общественной деятельности. В непростое для Отечества время многие землячки встали во главе движений по сбору гуманитарной помощи для наших бойцов в зоне специальной военной операции. Сегодня также хотим сказать особые слова поддержки и уважения матерям и женам защитников Родины. Спасибо вам за мужество и любовь, которые придают сил нашим воинам на передовой!

Искренне желаем всем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия! Пусть рядом всегда будут близкие и родные люди!

В.П. Томенко, губернатор Алтайского края А.А. Романенко, председатель АКЗС

Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

Этот день – символ весны и красоты – наполнен особой радостью и теплотой, ведь он посвящен вам – талантливым, умным и неповторимым женщинам.

Дорогие женщины, благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, наполняющие смыслом нашу жизнь, – любовь, семья, верность. Вы храните домашнее тепло и семейный очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и общественной деятельности. Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите, делая нашу жизнь счастливой.

Спасибо вам за вашу любовь и поддержку, которые вы оказываете каждый день своим близким и родным.

Желаю вам, милые женщины, крепкого здоровья, счастья, благополучия и исполнения всех ваших желаний. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, любовью и гармонией. Пусть в ваших домах всегда царят уют и тепло.

С праздником, дорогие женщины!

Д.З. Фельдман, глава города Рубцовска

Милые женщины!

Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!

Этот праздник мы отмечаем с особой теплотой, пожалуй, как нигде в мире. Он наполнен подарками и цветами, самыми добрыми чувствами к мамам, жёнам, дочерям, коллегам по работе, ко всем близким сердцу женщинам. Ведь именно в их достоинстве и милосердии раскрывается истинная душа человечества. Вы даете нам жизнь, согреваете любовью, поддержкой и заботой.

Представительницам прекрасной половины человечества по плечу любые свершения и высоты, будь то научное открытие, спортивное состязание или ведение бизнеса. Невозможно переоценить ваш вклад в развитие образования, культуры, здравоохранения. Вместе с тем вы создаете уют и храните домашний очаг, растите и воспитываете детей, щедро дарите свое тепло, вдохновляете на труд и новые достижения.

От души желаем вам здоровья, мира, добра, оптимизма, светлого настроения, исполнения самых заветных желаний. Оставайтесь такими же прекрасными, обаятельными, любящими и любимыми!

С.П. Черноиванов, председатель Рубцовского городского Совета депутатов

Уважаемые землячки!

Поздравляю вас с первым праздником весны – Международным женским днем! Этот праздник олицетворяет красоту и радость, дарит тепло и ожидание счастливых перемен!

В нашем регионе много примеров того, как прекрасный пол с легкостью сочетает семью и ударный труд, добиваясь высот в общественной жизни и оставаясь нежными и заботливыми матерями и женами. Особый поклон мамам-героиням, женщинам, взявшим на воспитание чужих детей и относящимся к ним, как к родным.

Дорогие женщины! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями и успехами! Желаю каждой из вас мирного неба над головой, здоровья и долголетия вам и вашим родным, личного счастья и профессионального успеха, теплых, солнечных дней и радости!

И.И. Лоор, депутат Государственной думы

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником Международным женским днем 8 Марта!

Этот чудесный праздник весны отмечается в России уже около ста лет и приобрел особое значение, поскольку является напоминанием того, что в нашей жизни есть истинная красота, заключенная в нежный женский образ. Именно ваши красота и грация вдохновляют нас, поддерживают и дают силы двигаться вперед, потому что женщина во все времена являлась не только воплощением гармонии и изящности, но и хранительницей семьи и домашнего очага.

Несмотря на то, что за окном до сих пор еще лежит снег, а холодный и зимний ветер еще наполняет городские улицы, ваши сердца и улыбки подобно теплому весеннему солнцу с каждым мгновением приближают эту волшебную пору.

Желаю вам, дорогие наши, милые женщины, счастья, здоровья, любви, чтобы каждый день у вас было немало поводов порадовать нас своей улыбкой, а родные и близкие постоянно окружали вас искренней добротой, нежностью и заботой.

Владимир Ремель, председатель комитета по социальной политике РГСД

Милые женщины г. Рубцовска!

Городской Совет ветеранов сердечно поздравляет вас с Международным женским днем!

8 Марта – это самый любимый весенний праздник в нашей стране. Именно в этот день приходит настоящая весна, и мы, мужчины, видим это по вашим улыбкам. Вы обогащаете нашу жизнь, наполняете ее смыслом, теплом и надеждой на лучшее. От всей души желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения!

Будьте любимы и счастливы!

Мира и благополучия вам и вашим близким!

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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