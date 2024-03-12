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С нового учебного года все студенты вузов начнут изучать историю религии

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С нового учебного года все студенты вузов начнут изучать историю религии

Фото из открытых источников/Интернет

Министерство образования и науки РФ признало успешным пилотный проект изучения истории религии – в 2023 году такой предмет начали изучать в 28 вузах. А уже со следующего учебного года его внедрят повсеместно. На эту дисциплину отвели 72 часа: 36 в аудитории, и столько же на самостоятельное изучение, пишет «Парламентская газета».

Согласно типовой программе курса «История религии России», которую утвердили еще в октябре 2023 года, в рамках первого – историко-религиоведческого – раздела студентам расскажут о предпосылках христианства, великой схизме, возникновении ислама, истоках буддизма, а также о новых религиозных движениях в современном мире.

Эти исторические знания нужны для понимания процессов формирования России как поликонфессионального государства-цивилизации, полагают авторы программы. Именно этому и посвятят второй раздел курса. На заключительном, третьем, этапе студентов познакомят с религиозными традициями, объяснят ценность земной жизни и смысл посмертного бытия. В том числе поговорят об этике человеколюбия, значении служения Отечеству, ценности семьи.

С 2023-2024 учебного года новый курс уже стал обязательным в 28 вузах страны. Для пилотного проекта были подготовлены учебные пособия, но в перспективе их должен заменить единый федеральный учебник.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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