С Новым, 2024 годом!

Фото из открытых источников/Интернет Уважаемые жители Алтайского края! Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!

В уходящем 2023 году Алтайский край вместе со всей страной продолжал жить под знаком специальной военной операции. С достижением целей по защите жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей по-прежнему связаны наши основные переживания и надежды. Мы верим в победу и прилагаем большие усилия для поддержки участников специальной военной операции. Созданный по решению Президента России Владимира Владимировича Путина Фонд «Защитники Отечества» развернул большую работу по оказанию помощи военнослужащим и их семьям. Наш регион активно участвует в восстановлении мирной жизни на Донбассе, оказывает шефскую помощь Славяносербскому району ЛНР. Поистине всенародный характер обрело добровольческое движение по оказанию помощи регионам Донбасса и нашим военным. Сотни тонн гуманитарного груза отправлены на передовую. Низкий поклон вам, дорогие земляки, за патриотизм, самоотдачу и веру в свою страну.

В сегодняшней непростой обстановке мы продолжаем трудиться и достигать целей по развитию Алтайского края. Нам удалось сохранить стабильность работы ключевых отраслей экономики. Наши предприятия выходят на рынок с новой продукцией и наращивают импортозамещение. Отличные результаты демонстрируют специалисты аграрной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности. В агропромышленном комплексе открываются новые производства. Даже в тяжелых погодных условиях 2023 года Алтайский край сохраняет свой статус региона-кормильца Сибири и страны в целом.

Мы продолжаем создавать комфортные условия для жизни, улучшать инфраструктуру, строить дороги, обновлять транспорт. Более современные возможности появляются в образовании, медицине и культуре. Край все громче заявляет о себе как о туристическом центре. Стартовавшие по инициативе Президента России национальные проекты охватили все сферы жизни. Достижения Алтайского края за последние годы мы достойно представили на Международной выставке «Россия» в Москве.

Дорогие друзья! Благодарю всех вас за самоотверженный труд в течение 2023 года, за преданность своему делу, за верность долгу, за вашу ответственность и неравнодушие.

В 2024 году в сложнейших геополитических условиях в нашей стране пройдут выборы Президента Российской Федерации. От голоса каждого из нас будет зависеть будущее России. Уверен: умение нашего народа объединяться перед лицом угроз, уважение к памяти предков и любовь к Отечеству помогут нам сделать верный выбор.

Следующий год объявлен Президентом России Годом семьи. Семья – это важнейшая из традиционных ценностей, которые сегодня защищает Россия на международной арене. От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, мира и любви!

Здоровья вам, дорогие друзья, благополучия и новых успехов на благо Алтайского края и всей России! С праздником!

В.П. Томенко, г убернатор Алтайского края

Уважаемые жители Алтайского края!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Эти долгожданные зимние праздники мы встречаем с особой радостью и волнением, ведь они согреты светом детской мечты, теплом семейных традиций и надеждой на самое лучшее.

Уходящий год был полон радостных и трудных дней. Мы можем искренне поблагодарить его за новые семьи и родившихся ребятишек, за успехи тружеников производства, педагогов и медиков, за мужество военнослужащих и добровольцев, активность алтайской молодежи и волонтерских движений.

Нам удалось многое в экономике, в социальной сфере и в строительстве. Несмотря на жесточайшие погодные условия, аграрии собрали достойный урожай. В крае продолжали возводить и ремонтировать дороги, школы и детские сады, больницы и поликлиники, дома культуры и туристические объекты. В городах и селах обновлялись общественные территории, модернизировалась коммунальная инфраструктура.

Все достижения и планы по развитию Алтайский край представил на площадке Международной выставки-форума «Россия». Экспозиция региона стала одной из самых заметных и популярных, доказав, что алтайская земля – родина сильных и трудолюбивых людей. Чтобы наш край стал богаче и краше, предстоит сделать немало. Уверен, вместе это нам по плечу.

Дорогие земляки! Наступающий 2024 год объявлен в России Годом семьи. От всей души желаю, чтобы он принес счастье, удачу, взаимопонимание и благополучие в каждую алтайскую семью. Пусть будет больше радостных поводов для встреч с родными. Пусть всех жителей края от самых маленьких до убеленных сединами согревают участие, забота и душевное тепло близких. Здоровья вам! Успехов! С Новым годом и Рождеством!

А.А. Романенко, председатель АКЗС

Дорогие рубцовчане!

От всей души поздравляю вас с замечательными праздниками Новым годом и светлым Рождеством!

Сегодня мы подводим итоги и строим планы на будущее. Для нашего города уходящий год был наполнен множеством ярких событий, достижений и позитивных изменений.

В 2023 году произошло историческое событие – Рубцовску присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это признание и увековечивание боевых и трудовых подвигов наших отцов и дедов, которыми мы, рубцовчане, гордимся по сей день.

Минувший год был годом созидания и ударного труда – ремонтировали дороги, тротуары, строили спортивные площадки, благоустраивали дворы, общественные территории, ввели в эксплуатацию современный детский сад и обновленную гимназия No 8. И это лишь часть того, что было сделано за 2023 год.

Мы заложили прочную основу для уверенного развития нашего города и повышения комфорта жизни рубцовчан. У нас много планов на будущее, и я уверен в том, что всё задуманное обязательно исполнится. Ведь ключ ко всем достижениям и успехам – в нас самих. 2023 год показал, что совместными усилиями мы можем добиваться больших результатов, опираясь на которые можно уверенно двигаться вперед.

Дорогие рубцовчане! Хочу искренне поблагодарить каждого из вас за вашу поддержку и активное участие в жизни нашего города. Благодаря вашей преданности и любви к родному городу мы сможем преодолеть любые трудности и достичь новых высот.

Дорогие земляки! Сегодня вы, наши Герои, наши рубцовчане, несете службу в зоне проведения специальной военной операции, отстаивая национальные интересы нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и душевного спокойствия. Пусть поддержка родных и близких людей придает вам сил и уверенности.

Новый год – это время перемен, новых начинаний и возможностей. Я искренне желаю каждому рубцовчанину достичь поставленных целей и осуществить заветные мечты в новом году.

Желаю, чтобы в ваших семьях царили мир и согласие, любовь, благополучие и взаимная поддержка. Доброго вам здоровья! Пусть новогодние и рождественские праздники будут наполнены душевной теплотой и сердечностью! С Новым 2024 годом! С Рождеством!

Д.З. Фельдман, глава города Рубцовска

Уважаемые рубцовчане!

Наступает новый 2024 год! Пусть он принесет всем нам только счастливые моменты, позитивное настроение и успех! Пусть для каждого из нас он будет годом больших возможностей, смелых идей и значимых побед! Пусть сокровенное желание, загаданное в новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбудется. Пусть в наших домах будет счастье, в наших сердцах – добро!

Уходящий год, как и предыдущий, преподнес нам трудности и испытания, которые мы преодолели, объединившись и поддерживая друг друга. В новом году желаем всем нам стойкости и силы духа, чтобы справиться с трудностями и решить поставленные перед нами задачи. Пусть каждый день наполняется яркими моментами и радостными событиями, а наша страна становится мощной и процветающей.

Пусть рождественские праздники напомнят всем православным христианам о главных ценностях. И дай нам бог с чистой душой и благодарным сердцем продолжать свой жизненный путь!

С.П. Черноиванов, председатель Рубцовского городского Совета депутатов

Дорогие земляки!

Отрываются последние листы календаря уходящего 2023 года. А это значит – настало время подведения итогов, пора новых планов и новых надежд. Уходящий год был богат на события и, как обычно, не все было просто и гладко. Но, тем не менее, я горжусь алтайскими крестьянами, которые как всегда приложили все усилия, чтобы вырастить и собрать достойный урожай, несмотря на погодные катаклизмы, которые с весны по осень испытывали их на прочность. Я горжусь воинами – защитниками страны и волонтерами, всеми неравнодушными людьми, которые занимаются сбором и отправкой гуманитарного груза в зону СВО. Я горжусь талантливыми самородками и трудолюбивыми представителями разных отраслей в крае. Сердечно благодарю всех за трудолюбие, за любовь к своей малой родине и стране!

Следующий год объявлен нашим президентом Годом семьи. И пусть он будет по-настоящему добрым и счастливым для российских семей, мирным и благополучным! Примите мои сердечные поздравления, дорогие земляки, пожелания добра, радости, хороших вестей, и пусть сбываются ваши мечты!

И.И. Лоор, депутат Государственной думы

Уважаемые рубцовчане!

От всей души поздравляю вас с замечательными праздниками – Новым годом и Рождеством!

Друзья! Новый год – радостное время, которое все любят и ждут. Мы радуемся встречам с близкими и ждем от праздника исполнения желаний. В это время дети и родители проводят вместе чудесные дни, наполняясь светлой надеждой и верой в лучшее.

В 2023 году Рубцовск получил важное историческое признание – ему было присвоено звание «Город трудовой доблести». В течение года мы провели большую работу по благоустройству улично-дорожной сети, создали новые спортивные и социальные объекты, улучшили общественные территории. В стране продолжается специальная военная операция, и прошедший год потребовал от общества выдержки и смелых решений. Мы увидели настоящих героев среди нас: военнослужащих, волонтеров, медиков и обычных рубцовчан. Стало ясно, что мы можем преодолеть любые трудности и двигаться вперед, становясь сильнее.

Дорогие земляки! Я искренне благодарю вас за труд, упорство и инициативу. Желаю, чтобы наступающий год принес вам радость и наполнил ваш дом семейным счастьем. Пусть он поможет осуществить ваши мечты! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов! Поздравляю с наступающим 2024 годом!

Игорь Левин, начальник ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ», депутат Рубцовского городского Совета депутатов

Уважаемые жители города Рубцовска! Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2024 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Для каждого из нас Новый год – особенный праздник. Он пропитан духом волшебства, неразрывно связан с теплыми воспоминаниями из детства и добрыми семейными традициями. В эту долгожданную пору, подводя итоги и строя планы на будущее, искренне верим в лучшее, верим, что каждый человек непременно обретет счастье.

Вступая в 2024 год, уверены – нас ждут новые свершения, в которых Россия станет сильнее, окрепнет и преобразится. Успех зависит от каждого из нас, от усердного труда на благо своей семьи, родного региона и всей страны. Только вместе, сообща, объединив усилия, мы сможем добиться процветания нашей великой державы!

Дорогие друзья! Желаем, чтобы наступающий год для всех нас стал победным! Пусть в каждом доме ярко горит домашний очаг, во всех искренних начинаниях нам сопутствует успех, а загаданные в новогоднюю ночь желания обязательно сбудутся. Сибирского здоровья, жизненных сил и непоколебимой веры в лучшее. С праздником! С Новым годом!

Коллектив АО «Мельник»

Дорогие жители города Рубцовска!

От имени всей нашей команды мы хотим поздравить вас с наступающим Новым, 2024 годом!

Новый год – это время, когда сердце наполняется верой в чудеса. Верить в чудеса – это важное качество, которое помогает нам видеть прекрасное в простых вещах.

Это особое время, когда мы собираемся вместе, чтобы праздновать, радоваться и верить в лучшее.

Пусть Новый год принесет вам и вашим семьям счастье, здоровье и исполнение всех ваших мечтаний и планов. Пусть ваши дни будут наполнены радостью, теплом и удачей.

С наилучшими пожеланиями, директор ООО «Литейные детали» И.Г. Гривко

Уважаемые коллеги, поздравлю вас с наступающим Новым годом!

Пусть этот год будет продуктивным, успешным и перспективным. Желаю каждому счастья и добра в доме, здоровья и успехов вам и вашим близким.

Всех с праздником!

В.В. Балашев, директор МУП «АвтоСпецТехника», депутат Рубцовского городского Совета депутатов

Уважаемые рубцовчане и гости нашего города!

Примите искренние поздравления с замечательным праздником — Новым годом!

Желаю, чтобы удача сопутствовала во всем — как в личной жизни, так и, конечно, в профессиональных начинаниях. Смело шагайте навстречу новому, свершайте невероятные открытия, и судьба непременно отблагодарит вас за смелость!

В приближающемся году хочется всем пожелать финансовой стабильности, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть Год дракона принесет вам огромный заряд бодрости, железное здоровье, душевный покой и оптимизм. Всего вам доброго и хорошего в Новом году!

Г.В. Плотникова, директор ООО «Фирма «Время»

Дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником – Рождеством Христовым!

Новый год – один из самых радостных и долгожданных праздников! В канун Нового года каждый из нас вспоминает самые яркие мгновения, осмысливает пережитое, настраивается на лучшее. Пусть наступающий 2024 год принесет нам благополучие и успех, подарит новые идеи и поможет их реализовать!

От всей души желаю мира и добра! Здоровья, счастья и семейного уюта Вам и Вашим близким!

С уважением, А.Г. Осипов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае

С Новым годом!

От всей души поздравляем коллектив Рубцовского машиностроительного завода и его ветеранов с наступающим Новым годом!

Пусть следующий год каждому из нас принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть работа приносит удовлетворение, пусть поставленные задачи будут достигнуты, пусть результаты нашего труда радуют и вдохновляют на новые свершения. Пусть в наших семьях царит мир и взаимопонимание, а любовь близких людей согревают в любую минуту.

Пусть 2024 год принесет всем мир, благополучие и процветание! С новым годом!

Александр Заикин, руководитель предприятия Татьяна БОРОДИНА, председатель первичной профсоюзной организации Рубцовского машиностроительного завода

Уважаемые сотрудники социальной службы!

От всей души поздравляю вас с Новым годом!

Новый год – время подводить итоги и строить новые планы, поэтому я желаю вам удачного завершения начатых дел и успешного воплощения в жизнь всего задуманного.

Для всех нас важны такие ценности, как здоровье родных, успехи детей, возможность работать, отдыхать, помогать тем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке.

Пусть наступающий 2024 год станет для вас годом новых возможностей, успехов и достижений!

Счастья вам, здоровья, энтузиазма, профессионального роста, удачи, семейного благополучия!

Марина Ерошкина, начальник управления КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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