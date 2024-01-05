С Новым годом и наступающим Рождеством!

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Прошедший год был годом упорной и продуктивной работы для всех нас. Многие из педагогических работников и обучающихся добились высоких побед в конкурсном и олимпиадном движениях различного уровня. Нами были выполнены поставленные задачи и реализованы проекты, в каждом из них – вы принимали активное участие. Всё, что достигнуто и что ещё предстоит сделать – невозможно без вашей поддержки, вашего доверия и вашего прямого участия. Спасибо за ваш профессионализм, ответственность, преданность работе.

Прошедший год был непростым для всех нас. Но несмотря на трудности и, порой, тяжелые вызовы, мы стали сильнее, стали больше ценить жизнь и обычные человеческие радости. Пусть наступивший год станет годом позитивных перемен, необычных встреч и покорения новых вершин. Пусть сбываются самые заветные мечты, воплощаются в жизнь все замыслы и планы. Важно верить в себя, не отступать перед трудностями, поддерживать друг друга и стремиться быть лучше.

Здоровья вам, вдохновения, интересных идей, успешной реализации и блистательных побед! Счастья и благополучия вашим семьям.

Начальник МКУ «Управление образования»

А. А. Мищерин

Взято отсюда.

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