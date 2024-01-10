С улиц Рубцовска начали вывозить снег

Сегодня коммунальные службы Рубцовска приступили к вывозу снега. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Дмитрий Фельдман. На период зимнего содержания улично-дорожной сети планируется вывезти 40 000 м3 снега. Градоначальник отметил, что этого объема недостаточно, чтобы вывезти снег со всех дорог и улиц нашего города, однако и возможности муниципалитета тоже необходимо учитывать. Будут убирать снежные горки, которые ограничивают видимость на пешеходных переходах, постепенно вывозить снег у обочин и остановок общественного транспорта.

Ежедневно в городе ведется механизированная и ручная отсыпка дорог и тротуаров пескосоляной смесью, работают дворники и спецтехника. С начала января израсходовано около 200 тонн ПСС. Смеси у муниципального предприятия на оставшуюся часть зимы заготовлено достаточно, отметил Дмитрий Фельдман.

фото из открытых источников

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