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С умным зеркалом учиться интереснее

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С умным зеркалом учиться интереснее

Фото из открытых источников/интернет

В современной системе образования информатизация рассматривается как один из основных путей модернизации системы обучения, которая значительно расширяет возможности специалистов. На сегодняшний день педагоги дошкольных учреждений стараются использовать различные инновационные технологии, способствующие разнообразить и улучшить образовательный процесс.

В детском саду № 7 «Ярославна» учитель-логопед на своих занятиях с детьми использует оборудование «Умное зеркало». Новый инструмент позволяет проводить интерактивные игры на внимание, мышление, память и мелкую моторику, а также работу по коррекции и устранению дефектов речи у детей.

«Умное зеркало» предназначено для детей 4-10 лет, представляющее собой монитор с видеокамерой, колонками и микрофоном. Оно включает в себя несколько образовательных блоков: артикуляционная и дыхательная гимнастика, анимационные инструкции со звуковым сопровождением и работой с микрофоном, постановка, автоматизация и дифференциация звуков с помощью конструктора. Благодаря «Умному зеркалу» самые трудные этапы занятий ребенка с логопедом преобразуются в интересную игру. На помощь приходят яркие анимации и добрые весёлые персонажи, мотивирующие обучающегося на дальнейшее и более качественное выполнение заданий. В процессе занятий ребёнок видит себя, процесс и результат выполнения задания, слово и его написание, подсказки для произношения звуков, а также нужный иллюстративный и другой дидактический материал. Он контролирует свои действия через обратную связь с персонажем, осваивая начальные формы личностной рефлексии.

– Ценно то, что ребёнок сам может определиться с видом деятельности прямо по ходу занятия. Например, он может выбрать игры «Четвёртый лишний», «Обобщение» или «Запомни», где каждая из них будет способствовать педагогической цели и задачам педагога на данном занятии, – считает учитель-логопед детского сада № 7 «Ярославна» Анна Левина. – Думаю, что наши воспитанники – просто счастливчики, потому что теперь они будут учиться весело, а в школу пойдут уже говорящими чисто и правильно.

Взято отсюда.

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