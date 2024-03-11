Сегодня заработала «горячая линия» в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Каждый год 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Девиз этого года – «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей». Искусственный интеллект все больше участвует в жизни граждан: медицинская диагностика, финансовые услуги, образование, транспортные услуги, консультирование и активно внедряется в другие сферы нашей жизни. Но развитие искусственного интеллекта и автоматизированных процессов принятия решений может создать и проблемы для благосостояния потребителей. Когда граждане взаимодействуют с такой системой, они должны быть надлежащим образом проинформированы о ее функционировании.

Мероприятия, организованные Роспотребнадзором в рамках Всемирного дня прав потребителей, направлены на реализацию защиты прав российских потребителей от рисков, связанных с использованием платформ, управляемых искусственным интеллектом. Одним из таких мероприятий станет работа «горячей линии».

В период с 11 по 22 марта 2024 года специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии будут консультировать граждан по актуальным вопросам защиты прав потребителей, в том числе в судебном порядке. Консультации можно получить по телефонам «горячих линий» 8(385-57)-4-28-71, 8(385-57)-96-104 и на личном приеме город Рубцовск, улица Краснознаменская, 118 кабинеты №9 и №19.

Телефон Единого Консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555- 49-43.

Также напоминаем вам о возможности использования государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей, где каждый потребитель может ознакомиться с многочисленными памятками, образцами претензионных и исковых заявлений: https://zpp.rospotrebnadzor.ru/

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости горного алтая лента новостей ,