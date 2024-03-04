Шесть причин холодных батарей в многоквартирном доме

Хорошая погода в доме зависит от многих факторов, но причин, по которым она может испортиться, к сожалению, гораздо больше. Рассмотрим самые распространенные. 1. Отсутствие грамотной настройки внутридомового оборудования. Некачественная регулировка внутридомового оборудования или нарушения в системе погодного регулирования могут не просто стать причиной холодных батарей во всем доме. Это может привести к неравномерному распределению тепла внутри здания, когда одна часть жильцов будет жаловаться на холодные батареи, а другие — задыхаться от жары. Отметим, что подобные обращения энергетикам СГК адресуют чаще всего, но внутридомовая регулировка — это ответственность сотрудников управляющей компании, у энергетиков таких полномочий нет. Хотя специалисты тепловой инспекции СГК всегда готовы помочь в настройках, но дорегулировкой должна заниматься непосредственно обслуживающая организация. Обслуживание внутридомовых сетей — задача УК, несмотря на то, платит ли собственник жилья за отопление в СГК напрямую или через управляющую компанию.

2. Негерметичный тепловой контур дома или отдельно взятой квартиры. Еще один фактор, который влияет на погоду в доме, — это тепловой контур. Если в здании внутридомовое оборудование работает на пять с плюсом, но тепло уходит через межпанельные швы, окна, двери или кровлю, то шансы на комфортную температуру в жилых помещениях сводятся к нулю. Батареи в квартирах горожан будут достаточно горячие, но холодными могут быть пол, стены и углы комнат, расположенные в торцевой части дома. Кстати, тепло может теряться и по дороге к потребителю, если трубопроводы в подвале не утеплены или утеплены частично. О нанесении теплоизоляции сотрудники обслуживающей организации должны также позаботиться до начала отопительного сезона.

3. Завоздушивание стояков. Воздушные пробки в трубах часто становятся причиной холодных стояков отопления в квартирах. При этом большинство обращений связано с тем, что в комнатах, например, трубы холодные, а на кухне — горячие. Или наоборот. Проблема, как правило, возникает часто, но и решить ее УК может оперативно, выпустив лишний воздух из системы.

4. Плохая промывка отопительных приборов в межотопительный период. Иногда к нам поступают обращения от жильцов многоквартирных домов на неравномерную температуру батарей отопления: нижняя часть холодная, верхняя — горячая. Как правило, причина кроется в длительном отсутствии промывки системы отопления внутри квартиры. С годами в ней скапливаются отложения, которые в одну из зим могут нарушить процесс теплоотдачи. Эта причина устраняется только летом. Необходимо открывать вентили на радиаторах для промывки всей батареи, а если она уже давно просится «на пенсию», то своевременно заменить.

5. Установка дополнительного оборудования без разрешения специалистов. Установка дополнительных секций на существующей системе отопления, перенос радиаторов из одной части комнаты в другую, полный демонтаж радиаторов в квартире, а бывает и такое, — все эти вмешательства считаются незаконными, если выполнены самовольно, без согласования специалистов управляющих компаний. Такие манипуляции опасны тем, что могут вывести из строя всю систему теплоснабжения внутри подъезда. Соседи могут очень долго обращаться в управляющую компанию, к специалистам СГК и в другие инстанции, предполагая, что отсутствие тепла связано с плохой работой коммунальщиков. А причина будет скрываться за дверью одной единственной квартиры, жильцы которой подумали только о своем комфорте. В такой ситуации придётся приложить максимум сил для дружеского решения вопроса, но и результат того стоит.

6. Негерметичность балконных дверей и окон. В такой ситуации температура воздуха в квартире может быть даже 23-24 градуса, но сквозняк из щелей балконной двери исключит комфорт жильцов. Ступая по холодному полу, человек будет мерзнуть. Зимой в таком случае можно обойтись средствами «скорой помощи», по старинке заклеив окна и двери. Но летом к этому вопросу нужно вернуться и починить то, что необходимо. Все перечисленные обязанности жилищной организации должны выполняться качественно и в срок. В случае, если УК отказывается принять заявку или не делает работу, можно направить жалобу в Службу строительного надзора и жилищного контроля, а если температура ниже нормативных 20 градусов, то обратиться в органы прокурорского надзора.

Источник:https://sibgenco.online/news/element/gde-teplo-shest-prichin-kholodnykh-batarey-v- mnogokvartirnom-dome/

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