Шестой раз в Рубцовске прошел военно-патриотический фестиваль «Патриот»

Фото Веры Брюхановой / Местное время

На территории парка «Патриот» 24 февраля состоялся военно-патриотический фестиваль, посвященный Дню защитника Отечества. Уже шестой год подряд мероприятие с яркой и разноплановой программой собирает сотни жителей и гостей города, которые приходят посмотреть на образцы военной техники, показательные выступления и другие, не менее любимые горожанами события.

– На фестивале «Патриот» уже шестой раз собираются рубцовчане всех возрастов, которые ценят и уважают нашу армию, нашу страну и всегда готовы встать на её защиту. День защитника Отечества – это праздник для каждого из нас, практически в каждой семье есть представители этой почетной профессии защитника: ветераны и действующие военнослужащие, сотрудники оборонных предприятий и правоохранительных органов, добровольцы и общественники, поддерживающие бойцов здесь, на мирной земле. Патриотизму нельзя научить, можно лишь воспитать, и замечательно, что с каждым годом все больше ребят становятся не только гостями нашего фестиваля, но и его участниками, – отметил заместитель Главы Администрации города Алексей Мищерин.

По традиции на торжественном открытии были вручены благодарственные письма всем, кто ежегодно вносит свой вклад в организацию военно-патриотического фестиваля.

В этом году почетными гостями мероприятия стали участник СВО, главный специалист федерального аппарата общероссийского общегосударственного движения детей и молодежи «Движения Первых» Никита Кудинов, руководитель Новосибирского областного военно-патриотического центра «Вымпел» Константин Лысков и заместитель командира в/ч 6720 майор Виталий Дьячук.

На протяжении всего фестиваля работала ярмарка от волонтерской группы помощи военнослужащим и мобилизованным «Надежный тыл», чьи активисты занимаются организацией сбора гуманитарной помощи участникам спецоперации. Любой желающий мог не только приобрести памятный подарок, но и принять участие в беспроигрышной лотерее, а также написать письмо бойцу, которые затем будут переданы на передовую.

Программа фестиваля ежегодно дополняется. В этом году состоялись показательные выступления ребятишек из военно-спортивного клуба «Атака» общественной организации «Союз десантников», строевые приемы без оружия показали воспитанники кадетской школы №2. Также свое мастерство и навыки ведения боя продемонстрировали бойцы разведроты в/ч 6720. Сотрудники МО Пограничного Управления ФСБ России по Алтайскому краю организовали выставку стрелкового оружия, а кинологи служебно-розыскной службы продемонстрировали умения своих четвероногих компаньонов по поиску «закладок» с имитатором запрещенных веществ.

Все желающие смогли принять участие в военизированной эстафете и на скорость блеснуть знаниями русских полководцев и воинских званий, показать свою меткость и выносливость. Участники получили грамоты, а победителей и призеров наградили кубками и подарками, которые предоставил благотворительный фонд Рубцовска. По итогам соревнований 1 место заняла команда отделения плавания СШ «Юбилейный», 2 место – команда отделения баскетбола СШ «Юбилейный», и 3 место – команда отделения волейбола СШ «Юбилейный».

Самой любимой частью фестиваля «Патриот» по-прежнему остается выставка бронетехники и посещение полевой кухни. Маленькие зрители вместе с родными увлеченно «покоряли» БМП и тягачи, пушки и танки парка, представляя себя прославленными полководцами. В завершении праздника состоялись показательные выступления вездеходов от специалистов ООО «Алтайтрансмаш-сервис» и ООО «РМЗ».

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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