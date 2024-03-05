Школьникам Рубцовска напомнили не играть с огнем

Фото предоставлено ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”

Правоохранители и спасатели Рубцовска встретились с воспитанниками школы №23 и рассказали подрастающему поколению основные правила безопасности на дорогах и почему опасно играть с огнем.

По информации пресс-службы ГИБДД, мероприятие прошло в рамках всероссийской кампании “Безопасное детство”. Гостями школы стали сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями 34-ой Пожарно-спасательной части 4-ого пожарно-спасательного отряда МЧС России по Алтайскому краю.

Инспекторы познакомили школьников с правилами безопасного поведения на дороге, обозначили основные причины дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Также полицейские уделили внимание проблеме нарушения Правил дорожного движения и их последствиям. Особое внимание обратили на необходимость ношение пешеходами световозвращающих элементов.

Сотрудники пожарной части объяснили, почему игра с огнем очень опасна, совместно с ребятами вспомнили правила пожарной безопасности, рассмотрели правила, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара и как себя вести, если возгорание все же произошло. Еще спасатели продемонстрировали школьникам предметы боевого снаряжения, пожарно-спасательный инвентарь, рассказали о принципе его работы и разрешили ребятам его примерить.

Педагоги напомнили детям номера телефонов экстренных служб, а школьники пообещали гостям соблюдать все правила, которые им были рассказаны.

Фото предоставлено ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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