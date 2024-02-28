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Школьники и студенты померились силой в спортивных состязаниях «А ну-ка, парни»

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Школьники и студенты померились силой в спортивных состязаниях «А ну-ка, парни»

В лицее «Эрудит» прошло праздничное спортивное мероприятие«А ну-ка, парни», посвященное Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие четыре команды Рубцовского института (филиала) АлтГУ и команда лицея. Участники состязались в бамперболе – командной игре, в которой игроки играют в мини-футбол, облаченные в специальные надувные сферы (бамперболы). Игра была напряженной и захватывающей. Участники проявили ловкость, силу и настойчивость. Мероприятие привлекло внимание не только студентов, но и преподавателей, а также всех, кто ценит активный образ жизни и соревновательный дух.

По итогам соревнований первое место заняла команда кафедры государственного и муниципального управления и права, второе – кафедра экономики, третье – представители кафедры МиПИ. Грамотами за активное участие были награждены команды штаба трудовых дел и лицея «Эрудит».

Информацию и фото предоставило управление образования Рубцовска.

Взято отсюда.

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