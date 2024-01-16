Скользко и холодно: погода в Алтайском крае и Рубцовске 16 января

Фото: gazeta-izmalkovo.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 16 января, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют спокойную и морозную погоду. А теперь подробнее.

В Алтайском крае без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура -14…-19°С, местами -20…-25°С.

В Рубцовске малооблачно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-восточный и северный, слабый. Температура в утренние часы -25…-27°С, днем -19…-23°С, вечером до -25°С.

Восход солнца в 09:34, заход солнца в 17:55. Долгота дня: 08 часов 21 минута. Сегодня, 16 января, световой день на 2 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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