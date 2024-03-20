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Снег, дождь, гололедица: погода в Алтайском крае и Рубцовске 20 марта

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Снег, дождь, гололедица: погода в Алтайском крае и Рубцовске 20 марта

Фото из открытых источников/Интернет

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 20 марта, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют прохладную погоду с дождем и снегом. А теперь подробнее.

В Алтайском крае небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами гололедные явления, в утренние часы местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -3…+2°С, по югу местами до +7°С.

В Рубцовске значительная облачность, временами слабый дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. Температура 0…+2°С, вечером до -2°С.

Восход солнца в 07:37, заход солнца в 19:48. Долгота дня: 12 часов 11 минут. Сегодня, 20 марта, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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