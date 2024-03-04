Снег, дождь и до +2°С: прогноз погоды в Рубцовске на неделю

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске на наступившей неделе – с 4 по 10 марта – синоптики прогнозируют настоящее погодное разнообразие: от небольших ночных морозов до плюсовой температуры воздуха, снег, мокрый снег и дождь. А теперь подробнее.

В понедельник, 4 марта, в Рубцовске пасмурно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный и обратно, 6-8 м/с, порывы до 12-15 м/с. Температура -7…-11°С.

Восход солнца в 08:13, заход солнца в 19:21. Долгота дня: 11 часов 08 минут. Сегодня, 4 марта, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

Во вторник, 5 марта, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 10 м/с. Температура -8…-10°С, в утренние часы до -11°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 6-8 м/с, порывы до 12-14 м/с. Температура -4…-7°С.

Восход солнца в 08:11, заход солнца в 19:22. Долгота дня: 11 часов 11 минут. Завтра, 5 марта, световой день на 4 минуты длиннее, чем сегодня.

В среду, 6 марта, в Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 10-13 м/с. Температура -7…-10°С. Днем ясно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 8-11 м/с. Температура -3…-7°С, вечером до -11°С.

Восход солнца в 08:09, заход солнца в 19:24. Долгота дня: 11 часов 15 минут. 6 марта световой день на 8 минут длиннее, чем сегодня.

В четверг, 7 марта, в Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 8 м/с. Температура -8…-10°С, в утренние часы до -14°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 9 м/с. Температура -2…-5°С, вечером до -9°С.

Восход солнца в 08:06, заход солнца в 19:26. Долгота дня: 11 часов 20 минут. 7 марта световой день на 12 минут длиннее, чем сегодня.

В пятницу, 8 марта, в Рубцовске ночью значительная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный и обратно, 2-5 м/с, порывы до 7 м/с. Температура -6…-9°С, в утренние часы до -11°С. Днем облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный и обратно, 3-5 м/с, порывы до 8 м/с. Температура +1…-3°С, вечером до -5°С.

Восход солнца в 08:04, заход солнца в 19:28. Долгота дня: 11 часов 24 минуты. 8 марта световой день на 16 минут длиннее, чем сегодня.

В субботу, 9 марта, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный и обратно, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура -5…-7°С, в утренние часы до -9°С. Днем значительная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-восточный и обратно, 2-4 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура +1…-2°С, вечером до -5°С.

Восход солнца в 08:02, заход солнца в 19:29. Долгота дня: 11 часов 27 минут. 9 марта световой день на 20 минут длиннее, чем сегодня.

В воскресенье, 10 марта, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-7 м/с, порывы до 9-13 м/с. Температура -3…-6°С. Днем пасмурно, возможны мокрый снег, дождь. Ветер южный, 3-6 м/с, порывы до 9-12 м/с. Температура 0..+2°С, вечером до -2°С.

Восход солнца в 08:00, заход солнца в 19:31. Долгота дня: 11 часов 31 минута. 10 марта световой день на 24 минуты длиннее, чем сегодня.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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