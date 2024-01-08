Снег, дождь, ветер и похолодание: прогноз погоды в Рубцовске на неделю

Фото: Ирина Жукова/Рубцовск

В Рубцовске наступившая неделя – с 8 по 14 января – принесет неспокойную погоду. Синоптики прогнозируют осадки – дождь и снег, сильный, порывистый ветер, заметные перепады температуры воздуха и похолодание. А теперь подробнее.

В понедельник, 8 января, в Рубцовске пасмурно, мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, в утренние часы, а также во второй половине дня местами возможен туман. Ветер южный с переходом на юго-западный, 8-11 м/с, порывы до 17-20 м/с. Температура в утренние часы -1…-3°С, днем 0…+1°С.

Восход солнца в 09:39, заход солнца в 17:44. Долгота дня: 08 часов 05 минут. Сегодня, 8 января, световой день на 1 минуту длиннее вчерашнего.

Во вторник, 9 января, в Рубцовске ночью облачно, возможен снег с дождем, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 5-7 м/с, порывы до 11-15 м/с. Температура -2…-4°С, при прояснении до -8°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный и обратно, 4-6 м/с, порывы до 8-11 м/с. Температура -9…-12°С, во второй половине дня похолодание до -18°С.

Восход солнца в 09:38, заход солнца в 17:45. Долгота дня: 08 часов 07 минут. Завтра, 9 января, световой день на 2 минуты длиннее, чем сегодня.

В среду, 10 января, в Рубцовске ночью пасмурно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на восточный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура -18…-22°С. Днем пасмурно, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный с переходом на южный, 6-9 м/с, порывы до 15-19 м/с. Температура -9…+3°С.

Восход солнца в 09:38, заход солнца в 17:46. Долгота дня: 08 часов 08 минут. 10 января световой день на 4 минуты длиннее, чем сегодня.

В четверг, 11 января, в Рубцовске ночью переменная облачность, возможны дождь со снегом, на дорогах гололедица, в утренние часы местами возможен туман. Ветер южный с переходом на юго-западный и западный, 6-9 м/с, порывы до 16-18 м/с. Температура +4…-2°С, в утренние часы до -7…-9°С. Днем значительная облачность, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2-4 м/с, порывы до 6-9 м/с. Температура -6…-9°С, вечером до -12°С.

Восход солнца в 09:37, заход солнца в 17:48. Долгота дня: 08 часов 11 минут. 11 января световой день на 6 минут длиннее, чем сегодня.

В пятницу, 12 января, в Рубцовске ночью переменная облачность, возможен снег, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура -12…-15°С, при прояснении до -20°С. Днем малооблачно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на южный, 2-4 м/с, порывы до 6-8 м/с. Температура -14…-16°С.

Восход солнца в 09:37, заход солнца в 17:49. Долгота дня: 08 часов 12 минут. 12 января световой день на 8 минут длиннее, чем сегодня.

В субботу, 13 января, в Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 8-10 м/с. Температура -14…-16°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-4 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура -9…-11°С.

Восход солнца в 09:36, заход солнца в 17:51. Долгота дня: 08 часов 15 минут. 13 января световой день на 10 минут длиннее, чем сегодня.

В воскресенье, 14 января, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег, на дорогах местами гололедица, в утренние часы местами возможен туман. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 8 м/с. Температура -9…-11°С, в утренние часы до -7°С. Днем пасмурно, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-7 м/с, порывы до 10-13 м/с. Температура -2…-4°С.

Восход солнца в 09:35, заход солнца в 17:52. Долгота дня: 08 часов 17 минут. 14 января световой день на 13 минут длиннее, чем сегодня.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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