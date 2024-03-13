Соцконтракт в период поиска работы – актуальное направление

В период поиска работы для жителей Рубцовска и Рубцовского района по-прежнему актуальна и значима государственная помощь на основании соцконтракта. Ведь не секрет, что многие не решаются оставить малооплачиваемую работу и заняться поиском новых вакансий, так как боятся ещё больше финансовых трудностей для семьи. Рассказывает рубцовчанка Людмила Грицевич: «В июне 2023 года мою должность в УФПС «Почта России» сократили, в связи с этим я обратилась в центр занятости населения. Меня признали безработной и посоветовали обратиться в управление соцзащиты населения, что я и сделала. Там подробно рассказали условия заключения соцконтракта, ответили на все мои вопросы, приняли заявление и документы. Благодаря профессионализму и поддержке специалистов соцзащиты, я выбрала работу по душе и вот уже три месяца работаю в Городской библиотеке №8».

Людмила Евгеньевна в рамках соцконтракта получила четыре выплаты в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Алтайском крае. Такая материальная поддержка оказалась своевременной, и помогла семье справиться с финансовыми трудностями на начальном этапе трудоустройства.

Для сведения: в 2024 году размер прожиточного минимума составляет 14 991 руб., а максимальная помощь в рамках соцконтракта по направлению «поиск работы» – 59 964 руб.

За дополнительной информацией обращаться в управление социальной защиты населения в рабочие дни по адресу: г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 62 8 (385-57) 5 40 13, 8 (385-57) 5 42 00, 8-983-600-4099, 8-983-170-0109.

Взято отсюда.

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