Соцконтракты: итоги 2023 года

2023 год показал, что государственная помощь на основании соцконтракта по-прежнему актуальна и значима для жителей города Рубцовска и Рубцовского района.

Такой помощью воспользовались 674 семьи, в которых проживают 1949 граждан. Материальная помощь на основании соцконтракта – уверенный старт для малоимущих семей, возможность увеличить доход и сделать финансовое состояние семьи стабильным.

В период поиска работы в 2023 году помощью воспользовались 386 семей, из них 275 граждан нашли работу. Материальная помощь (13 945 рублей) выплачивается в первый месяц заключения соцконтракта и далее ежемесячно в течение 3 месяцев при подтверждении факта трудоустройства.

На 108 предпринимателей в городе Рубцовске и Рубцовском районе стало больше в 2023 году. До 350 000 рублей составила государственная поддержка гражданам, решившим организовать собственное дело. Свыше 31 миллиона рублей выделено на это направление из федерального бюджета.

Тем, кто видит повышение дохода в рамках развития личного подсобного хозяйства, в 2023 году предусмотрена была поддержка до 200 000 рублей. Воспользовались такой помощью 94 семьи, которые будут радовать членов семьи свежими натуральными продуктами от своего хозяйства, да ещё и получать доход от их реализации.

Материальной помощью в размере 13945 рублей в течение трех месяцев воспользовались 86 малоимущих семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Эти денежные средства были направлены на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости.

Управление соцзащиты приглашает рубцовчан и жителей Рубцовского района воспользоваться государственной помощью в 2024 году.

Напомним, что социальные контракты по направлениям «Поиск работы», «Индивидуальное предпринимательство», «Развитие личного подсобного хозяйства» востребованные виды адресной социальной помощи, которая оказывается малоимущим гражданам. В приоритетном порядке, социальная помощь оказывается малоимущим гражданам, имеющим несовершеннолетних детей.

За подробной информацией обращаться в рабочие дни в управление социальной защиты населения по адресу: г.Рубцовск, пр-кт Рубцовский, 62 или по тел: 8 (385-57) 5 40 13, 8(385-57) 5 42 00 8 983 600 4099 .

Источник: КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району

Взято отсюда.

новости алтай края , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,