Солнечно и гололедица: погода в Алтайском крае и Рубцовске 7 марта

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 7 марта, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют спокойную погоду с умеренным ветром. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков, местами по северу небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 4-9м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура 0…-5°С, местами до +5°С.

В Рубцовске малооблачно, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный и обратно, 3-5 м/с, порывы до 7-10 м/с. Температура в утренние часы -9…-12°С, днем -3…-7°С, вечером до -9°С.

Восход солнца в 08:06, заход солнца в 19:26. Долгота дня: 11 часов 20 минут. Сегодня, 7 марта, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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