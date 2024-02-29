28 февраля на Трассе здоровья прошло спортивно-массовое мероприятие «Ретро-Лыжня». Впервые соревнования проходили в вечернее время. Участники ретро-гонки были разделены на 6 возрастных групп, преодолевающих дистанцию на деревянных лыжах (мужчины 1-5 группы – 2 км, женщины 1-5 группы – 1,5 км, участники 6 группы – 1 км). После ретро-гонки состоялись эстафеты 4х500 м. Всего в соревнованиях приняло участие 52 человека. Самые опытные участники соревнований Дементьев Юрий Григорьевич и Цапко Раиса Дмитриевна, а также обладательница самого оригинального костюма в стиле «Ретро» Сергеева Светлана Николаевна были награждены памятными кубками. По итогам соревнований места в ретро-гонке распределились следующим образом: 1 группа (40-45 лет): 1 место – Косенков Денис, Косенкова Юлия 2 группа(46-51 год): 1 место – Зинченко Елена 3 группа (52-57 лет): 1 место – Макаренко Николай, Кузьмина Светлана 2 место – Бычкова Елена 3 место – Белова Ирина 4 группа (58-63 года): 1 место – Бутенко Виктор, Сергеева Светлана 2 место – Сазыкин Сергей, Засыпкина Елена 3 место – Пикалова Татьяна 5 группа (64-69 лет): 1 место – Зернов Сергей, Самойлова Валентина 2 место – Подолякин Владимир, Хворостина Татьяна 3 место – Белошапкин Алексей, Соколова Нина 4 место – Путинцев Виктор 5 место – Савенков Александр 6 место – Селезнев Сергей 6 группа (70 лет и старше): 1 место – Самойлов Владимир, Цапко Раиса 2 место – Тимаков Сергей, Абрамовская Тамара 3 место – Катрашов Василий, Наянова Тамара 4 место – Дементьев Юрий, Квадяева Любовь 5 место – Широков Виктор 6 место – Фролов Владимир

В эстафетах приняло участие 5 команд: 1 место – команда «СССР» (Кузьмина Светлана, Лиманский Евгений, Самойлова Валентина, Серков Андрей) 2 место – команда «Стрела» (Бычкова Елена, Зубков Виктор, Цапко Раиса, Гришковец Юрий) 3 место – команда «ХТСС» (Сергеева Светлана, Самойлов Владимир, Хворостина Татьяна, Тимаков Сергей) 4 место – команда «Новичиха» (Иванова Светлана, Макаренко Николай, Косенкова Юлия, Косенков Денис) 5 место – команда «Победа» (Иванова Наталья, Бутенко Виктор, Живаева Нина, Подолякин Владимир)

Победители и призеры получили грамоты, медали и призы от спонсоров мероприятия – Анохина Александра Сергеевича (магазин «Самара») и Иванчикова Дениса Юрьевича (руководитель такси «Вояж»). Всем участникам соревнований вручили вымпелы и сладкие призы.

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , ,