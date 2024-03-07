Спортсмены из Рубцовска приняли участие в Зимнем краевом фестивале ВФСКГТО

4-5 марта в Заринске прошёл Зимний краевой фестиваль ВФСКГТО среди школьников. За победу боролись команды из 10 городов и районов Алтайского края, сформированные по результатам соревнований ГТО в муниципалитетах. Каждая полная команда состояла из восьми человек: 4 юноши и столько же девушек. В соревнованиях участвовали дети 13-15 лет (IV ступень ГТО) и 16-17 лет (V ступень ГТО). Наш город представляли обучающиеся СШ«Спарта». В первый день участники выполнили нормативы на силу, гибкость и выносливость, а 5 марта пробежали лыжную гонку. В личном зачете среди девушек и юношей 13-15 лет наши спортсмены показали следующие результаты:
4 место – Парамонова Людмила;
8 место – Шнайдер Кира;
14 место – Коробкин Сергей;
19 место – Мороз Михаил.
Результаты среди юношей и девушек 16-17 лет обучающихся СШ«Спарта»:
2 место – Борисенко Диана;
4 место – Коробейникова Алиса;
5 место – Явнов Егор;
12 место – Соловьев Сергей
В лыжных гонках наши ребята заняли: IV ступень:
2 место – Парамонова Людмила;
4 место – Шнайдер Кира;
7 место – Коробкин Сергей;
17 место – Мороз Михаил;
V ступень:
1 место – Борисенко Диана;
2 место – Коробейникова Алиса
6 место – Соловьев Сергей;
10 место – Явнов Егор.
В командном зачете наши ребята завоевали серебро.
Взято отсюда.
новости алтая , новости алтая сегодня видео ,