Спортсмены из Рубцовска приняли участие в Зимнем краевом фестивале ВФСКГТО

4-5 марта в Заринске прошёл Зимний краевой фестиваль ВФСКГТО среди школьников. За победу боролись команды из 10 городов и районов Алтайского края, сформированные по результатам соревнований ГТО в муниципалитетах. Каждая полная команда состояла из восьми человек: 4 юноши и столько же девушек. В соревнованиях участвовали дети 13-15 лет (IV ступень ГТО) и 16-17 лет (V ступень ГТО). Наш город представляли обучающиеся СШ«Спарта». В первый день участники выполнили нормативы на силу, гибкость и выносливость, а 5 марта пробежали лыжную гонку. В личном зачете среди девушек и юношей 13-15 лет наши спортсмены показали следующие результаты:

4 место – Парамонова Людмила;

8 место – Шнайдер Кира;

14 место – Коробкин Сергей;

19 место – Мороз Михаил.

Результаты среди юношей и девушек 16-17 лет обучающихся СШ«Спарта»:

2 место – Борисенко Диана;

4 место – Коробейникова Алиса;

5 место – Явнов Егор;

12 место – Соловьев Сергей

В лыжных гонках наши ребята заняли: IV ступень:

2 место – Парамонова Людмила;

4 место – Шнайдер Кира;

7 место – Коробкин Сергей;

17 место – Мороз Михаил;

V ступень:

1 место – Борисенко Диана;

2 место – Коробейникова Алиса

6 место – Соловьев Сергей;

10 место – Явнов Егор.

В командном зачете наши ребята завоевали серебро.

Взято отсюда.

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