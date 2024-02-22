Стань заметнее! В Юго-Западном ДСУ провели акцию, посвященную безопасности детей на дороге

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», совместно с Министерством транспорта Алтайского края и ГИБДД, в Юго-Западном ДСУ провели акцию «Стань заметнее!». Масштабное мероприятие было посвящено безопасности детей на дорогах, предупреждению ДТП и соблюдению правил безопасного передвижения в темное время суток. Акция прошла во всех подразделениях Юго-Западного ДСУ и охватила десять районов и три города. Дорожники понимают – безопасность детей на проезжей части – это одна из острейших проблем в стране на сегодняшний день. Для этого в каждом филиале ЮЗДСУ прошли встречи ребят с инспекторами ГИБДД. На встречах школьникам и дошкольникам в доступной форме рассказывали о правилах дорожного движения. Особое внимание было уделено необходимости использования детьми в темное время суток фликеров – световозвращающих элементов. Именно они помогают сделать пешеходов заметными на дороге и являются действенным способом предотвращения ДТП. В ходе встреч дети принимали активное участие в разговоре и показывали хорошие знания Правил дорожного движения. А в завершении мероприятий каждому маленькому участнику от Юго-Западного ДСУ подарили светоотражающий значок. Ребята пообещали, что обязательно будут их использовать, а также постараются быть внимательными и ответственными пешеходами. – Кроме бесед на тему Правил дорожного движения для детей провели увлекательные экскурсии по предприятию и рассказали, чем занимаются дорожники. Каждый ребенок смог задать вопросы и даже посидеть за рулем настоящей дорожной техники. Такие мероприятия, совмещенные с познавательными беседами, экскурсиями и вручением светоотражающих элементов однозначно останутся в памяти подрастающего поколения и позволят реально повысить безопасность маленьких пешеходов на дороге, – рассказал об итогах акции начальник Юго-Западного ДСУ, председатель Общественного совета проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Алтайском крае Игорь Левин.

Взято отсюда.

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