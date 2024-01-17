Старшеклассники Рубцовской школы-интерната №1 участвуют в краевом конкурсе “Я считаю”

Фото предоставлено Рубцовской общеобразовательной школой-интернатом № 1

В сентябре 2023 года в Алтайском крае стартовал пятый конкурс школьных инициатив “Я считаю”. Многие школы Рубцовска ежегодно принимают участие в данном конкурсе и становятся победителями, а выигранные средства направляются на развитие объектов школьной инфраструктуры, улучшение учебно-воспитательного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся старших классов.

Старшеклассники Рубцовской школы-интерната №1 принимают участие в конкурсе уже третий раз. В 2022 году за счет средств краевого гранта была оборудована спортивная площадка на территории школы, в 2023 году средства пошли на обновление актового зала: родители и педагоги совместными усилиями провели косметический ремонт в зале, увеличили сцену, а старшеклассницы изготовили “одежду для сцены”.

“Такие перемены очень понравились старшеклассникам, поэтому “Совет детских сердец” школьной детской организации “Республика “Данко” принял единогласное решение об участии в конкурсе проектов и в 2023-2024 учебном году. В сентябре состоялись собрания в классах, было объявлено о конкурсе педагогам и родителям. Ребятами было предложено и разработано три проекта на улучшение школьной инфраструктуры: обновление школьного музея, организация уголков отдыха в рекреациях школы-интерната, приобретение костюмов для выступлений школьной вокально-хореографической студии “Вдохновение”, которую посещают, без преувеличения, большинство наших воспитанников”, – рассказывают педагоги.

В начале декабря прошло школьное голосование за проект, который будет направлен на краевой конкурс. По итогам голосования больше голосов набрал проект 9 “Б” “Танец и песня – жизнь нам и друг, пусть нас узнают все вокруг”, целью которого является приобретение сценических костюмов для школьной вокально-хореографической студии “Вдохновение”.

По словам самих авторов проекта, работа по конкурсу продолжается. Участие ребят в подготовке и реализации подобных инициатив дает большие возможности по улучшению инфраструктуры учебного заведения, учит школьников работать в команде и воплощать задуманное в жизнь.

Справка: “Я считаю” – конкурс школьных проектов, выдвинутых и поддержанных старшеклассниками, на право получения гранта из средств краевого бюджета. Организатором выступает Министерство образования и науки Алтайского края. Максимальный размер гранта на поддержку одного школьного проекта в 2024 году составляет 400 000 рублей.

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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