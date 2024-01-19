Студенты приняли участие во Всероссийской акции «Я — изобретатель»

18 января в МБОУ СОШ №10 студенческий экологический отряд «Атлас» провел увлекательный мастер-класс для учеников 4 «В» класса, посвященный Всероссийской акции «Я — изобретатель» в рамках работы Движения Первых.

Основной задачей мастер-класса было создание кормушек для птиц. Ребята с радостью принялись за работу, используя различные материалы и инструменты. Они проявили свою фантазию и творческий подход, создавая уникальные кормушки. В процессе работы дети узнали много интересного о птицах и их потребностях в зимний период.

Такой мастер-класс является прекрасным примером того, как можно объединить образовательный процесс и развлечение. Он позволяет детям не только развивать свои творческие способности, но и узнавать о мире природы и животных.

Взято отсюда.

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