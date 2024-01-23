Студенты Рубцовска отметят свой праздник спортивной программой

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25 января в 17.00 в Городском парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова состоится спортивно-развлекательная программа “Студенческий переполох”, посвященная Дню российского студенчества.

Как сообщает Управление культуры, спорта и молодежной политики, организаторами праздника выступает Рубцовский индустриальный институт (филиал) АлтГТУ.

Участников праздника ждет спортивная программа, хорошее настроение и горячий чай со сладостями. После спортивной части все приглашаются на каток “Лёд”.

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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