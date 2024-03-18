Студенты Рубцовского института на краевой Универсиаде по лыжным гонкам

13 и 14 марта на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Сухой лог» состоялись старты в зачет Универсиады образовательных организаций высшего образования.

В первый день лыжники состязались в гонках с раздельного старта свободным стилем, где Мананникова Анастасия в серьезной борьбе завоевала бронзовую медаль в забеге на 5 км среди женщин!

Во второй день участники соревновались в эстафетах. Мужчины – три этапа по 5 километров, женщины – три по 3 километра. Первый этап классический, остальные – свободным стилем.

По завершению эстафеты команды АлтГУ, в составе которых были Анастасия Мананникова и Виталий Ионин, заняли 2 место .

В абсолютном первенстве женская команда Алтайского государственного университета заняла 1 место, а мужская команда – 2 место!

Взято отсюда.

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