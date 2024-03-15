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Суд отказал рубцовчанину в досрочном прекращении административного надзора

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Суд отказал рубцовчанину в досрочном прекращении административного надзора

Фото: news.myseldon.com

Житель Рубцовска обратился в суд с требованием о досрочном прекращении административного надзора, который был установлен решением суда сроком на три года. Это подразумевает административные ограничения, в том числе в виде запрета пребывания вне жилого помещения в ночное время.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, в обоснование своих требований рубцовчанин указал, что более двух лет добросовестно соблюдал административные ограничения, не допускал нарушений правопорядка. Он пояснил, что такие ограничения препятствуют ему полноценно участвовать в жизни семьи, ее обеспечении, так как большая часть официальных работ со сменным графиком в ночное время суток, а по профилю его профессии работа связана с командировками.

Суд отказал в удовлетворении данных требований, указав, что временные ограничения прав и свобод лица, освобожденного из мест лишения свободы, не могут быть истолкованы как нарушающие права заявителя на труд, так как они установлены законом именно в целях защиты государственных и общественных интересов.

Решение не обжаловалось и вступило в законную силу.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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