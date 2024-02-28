Танцоры Рубцовска привезли целую “ROZETKу” наград с международного конкурса

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В краевой столице 25 февраля завершился международный фестиваль современного хореографического искусства “ROZETKA”. Участие в мероприятии приняли и танцоры из Рубцовска, вернувшись с целым “букетом” высоких наград.

В фестивале приняли участие не только коллективы Алтайского края, но и танцоры Новосибирска, Омска, Кемерово, Горно-Алтайска и других. Конкурс проводился в очном и заочном форматах, за два дня на суд высокопрофессионального жюри из Москвы были представлены более 200 номеров.

Хореографический коллектив из Рубцовска – “Жар-птица” (руководитель Марина Вольных) посетил фестиваль малым составом: три воспитанницы представили четыре номера. По итогам конкурса рубцовчанки вернулись с пятью высокими наградами:

Лауреат 1 степени – Полина Ковшура (номинация “соло”);

Лауреат 2 степени – Анастасия Копылова, Кристина Певнева (номинация “соло”), также девушки заняли 2 место в номинации “дуэт”;

Кроме сольных выступлений коллектив “Жар-птицы” представил на конкурс свою видеоработу “Реальность” в номинации “Кинотанец” и был удостоен звания Лауреата 1 степени.

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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