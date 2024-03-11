Татьяна Бублик: «Картины – это для души»

Фото: Ирина Жукова/Местное время

7 марта, в канун Международного женского дня, в городской картинной галерее им. В.В. Тихонова состоялось открытие первой персональной выставки работ Татьяны Бублик «Разговор красками».

Со столь важным событием поздравить художницу пришли родные и близкие, рубцовские художники, коллеги по ее основной работе – ветеринарные врачи, а еще представители общественных организаций и, конечно же, хозяева благодарных четвероногих пациентов.

Пожалуй, стоит начать с того, что Татьяна Бублик хорошо известна многим горожанам именно как ветеринарный врач. Тридцать лет назад она приехала в Рубцовск после окончания Павловского аграрного колледжа, а затем получила высшее образование на факультете ветеринарной медицины в Алтайском государственном аграрном университете.

Увлечение живописью пришло к Татьяне шесть лет назад – в 2018 году. Она нигде не училась, просто в определенный момент ей захотелось попробовать, поэкспериментировать… Свои первые работы она выставляла в социальной сети «Одноклассники», где ими любовались друзья. А затем решилась показать их в реальном мире.

Дебют начинающей художницы состоялся в сентябре 2021 года на коллективной выставке художников Рубцовска «Дарим людям красоту» были представлены восемь ее работ. В декабре 2022 года – выставка «Зимний вернисаж», и в сентябре 2023 года – еще одна коллективная выставка рубцовских художников. Теперь – новая творческая ступень.

«Разговор красками» – это 78 полотен, на которых отражены две любимые темы автора. Цветы и пейзажи. Здесь есть буйство красок и разнообразие цветов. И красота природы Алтайского края.

– Вдохновляют пейзажи, которые рядом, перед глазами, и еще цветы, – улыбается Татьяна. – В картинах нет ничего особенного и замысловатого. Вот цикорий, лилии, наша родная мальва, а вот озеро Саввушка, озеро Моховое. То, что нас окружает. Еще я очень люблю фотографировать, и, когда возникает ностальгическая потребность вернуться в какое-то место, на какую-нибудь полянку или снова почувствовать запах цветка, я просто пересматриваю фотографии и снова переживаю те впечатления, ощущения.

Живопись для Татьяны – хобби, которое помогает отвлечься от основной работы, способ переключиться. И она этого не скрывает:

– Ветеринарная работа отнимает много времени и сил, но по-другому просто не может быть, если ты относишься к ней ответственно. По-другому я не умею. И картины – это отдых, необходимый для восстановления растраченной энергии. Ее требуется много для помощи четвероногим пациентам. Картины – это для души, и я буду рада, если они понравятся.

От художников Рубцовска с открытием персональной выставки Татьяну Бублик поздравил Сергей Петров:

– Наш коллектив небольшой, и мы рады, что к нам присоединился новый человек. Надеюсь, что Татьяна многие-многие годы будет радовать нас своими работами, и это – не последняя ее выставка, а только первый шаг на долгом пути.

Директор краеведческого музея Марина Селиванова поздравила с Международным женским днем всех присутствующих на открытии выставки женщин:

– Если бы не было 8 Марта, его бы надо было придумать. Это самый правильный месяц, самое правильное время года, когда ты чувствуешь, как просыпается природа, как просыпается жизнь. И я рада, что мы смогли уговорить Татьяну приурочить открытие именно к этому празднику. Теперь о ней. Рыдающих владельцев кошек и собак через ее руки прошли тысячи, получили необходимую помощь. В их числе и я с кошкой Машей… Когда узнала, что Татьяна Дмитриевна еще и рисует, сначала удивилась, а потом поняла: так и должно быть. Поверьте, эти работы особенные. Они женские, нежные, трепетные. Но в то же время в них чувствуется рука опытного хирурга, особый взгляд на определенные моменты. Вы почувствуете это, поймете, когда увидите картины. Хочу поздравить Татьяну с открытием первой персональной выставки. Это серьезный шаг, это волнительно и ответственно. И это – начало.

Сама церемония открытия выставки была недолгой и очень теплой, а затем все отправились смотреть картины.

– Не каждый художник может решиться на персональную выставку, это очень непростой шаг, очень серьезная и большая работа, – отмечает художник Александр Гридчин. – Татьяна решилась. И теперь у нее есть прекрасный шанс услышать мнение коллег-художников, увидеть реакцию зрителей, узнать, что им больше понравилось. Одним словом, получить живую реакцию, живой отклик на свои работы.

Один из учредителей Алтайской краевой общественной организацией защиты животных «КотоПес» Роза Ибрагимова поделилась впечатлениями от выставки:

– Очень понравилось! Особенно впечатлили пейзажи. Все такое свое, родное, близкое… Мы с Татьяной Дмитриевной сотрудничаем давно, наша общественная организация часто обращается к ней за помощью с больными бездомными животными, а также с теми, которые содержатся в центре стерилизации и реабилитации «Котофей Котофеич». Она очень ответственный человек и грамотный ветеринарный врач. А несколько лет назад она открылась, как живописец. Мы очень рады, что в нашем городе есть такая замечательная, очень добрая и светлая, талантливая женщина.

Первые посетители выставки смогли не только посмотреть картины Татьяны Бублик, но и пообщаться с ней, задать вопросы и получить ответы, а также сделать фото на память.

Завершая встречу, Татьяна Бублик сказала:

– Благодарю всех художников, картинную галерею за предоставленную возможность показать свои работы! А еще желаю каждой женщине, девочке, девушке найти в жизни свою отдушину, любимое занятие, которое приносит радость, удовлетворение и отдых от повседневных забот.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Ирина Жукова

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , новости горного алтая в контакте ,