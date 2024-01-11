Телефонные мошенники оформили кредиты еще на двух жителей Рубцовска

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Еще двое жителей Рубцовска стали жертвами телефонных мошенников, сообщает официальный Телеграм-канал полиции Алтайского края.

Жителю Рубцовска 1962 года рождения позвонил неизвестный и представился оператором мобильной сети. Он убедил мужчину о необходимости смены тарифа, для чего попросил продиктовать код, который придет по смс на сотовый телефон. После получения кода разговор прекратился. Через некоторое время мужчине снова позвонили и сообщили, что на него оформлен кредит в размере 40 тысяч рублей.

По той же схеме обманули рубцовчанку 1972 года рождения. Только ей сообщили, что у нее заканчивается договор на пользование сим-картой, и его необходимо продлить. Лже-оператор сказал, что на телефон был отправлен код, необходимый для продления договора, который женщина и сообщила неизвестному. Впоследствии потерпевшая выяснила, что на нее оформлен онлайн кредит на полмиллиона рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не называть неизвестным людям коды и пароли, которые приходят в СМС-сообщениях на ваш личный номер. Если звонящий представляется сотрудником банка, оператором мобильной связи, необходимо сразу положить трубку. При желании вы можете проверить информацию по официальным телефонам в организации, от имени которой представляется неизвестный. Как правило, звонок оказывается ложным.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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