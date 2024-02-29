Тепло и ветрено: погода в Алтайском крае и Рубцовске 29 февраля

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 29 февраля, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют дальнейшее потепление. Последний зимний день обещает быть ветреным. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков, по северу местами небольшой снег, метели, в утренние часы по югу местами изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура -1…-6°С.

В Рубцовске переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 10-12 м/с. Температура в утренние часы -11…-13°С, днем -6…-10°С.

Восход солнца в 08:22, заход солнца в 19:14. Долгота дня: 10 часов 52 минуты. Сегодня, 29 февраля, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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