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Томенко дополнительно выделил 100 млн рублей трем алтайским городам

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Деньги получат Рубцовск, Славгород и Барнаул на устранения последствий ЧП

Томенко дополнительно выделил 100 млн рублей трем алтайским городам

Фото: pxhere.com

Трем городам Алтайского края дополнительно выделили 100 млн рублей. Решение связано в том числе с недавними экстренными ситуациями, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Так, Рубцовск получит 50 млн рублей на начало работ по водоотведению, которые потребовались из-за аварии на городском коллекторе.

Славгороду дадут 39,7 млн рублей на обеспечение системы бесперебойного теплоснабжения.

Еще 10,3 млн рублей потратят на ликвидацию последствий урагана в Барнауле.

По словам Томенко, всего за 2023 год край направил на поддержку муниципалитетов больше 60 млрд рублей. Они пошли как на плановую работу по улучшению качества жизни, так и на срочную помощь при ЧС.

новости Алтайский

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