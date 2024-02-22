реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Тотальный диктант: игры грамотных

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Тотальный диктант: игры грамотных

В гимназии №8 состоялась предметная интегрированная игра «Готовимся к Тотальному диктанту: игры грамотных», посвященная Международному Дню родного языка, который отмечается ежегодно 21 февраля.

Команды учащихся 7-9 классов школ южной части города написали диктант и приняли участие в увлекательной языковой викторине.

Первое место по результатам игры заняла команда «Акулы пера» гимназии №8, второе место разделили лицей «Эрудит» и гимназия «Планета Детства», третье место – школа №15 и школа №26 им. А.С. Пушкина.

Игра призвана популяризировать всероссийский общественный проект «Тотальный диктант» среди подростков и молодежи.

Учителя русского языка и литературы гимназии №8, являющиеся муниципальными экспертами тотального диктанта в Рубцовске, в ходе игры помогли ребятам повторить нормы русской письменной речи, проверить знания в области орфографии и пунктуации. С участниками работали опытные педагоги Татьяна Брик, Елена Хитрова и Нина Чернова.

В апреле в России и других странах мира пройдет общественная акция «Тотальный диктант», в рамках которой все желающие смогут проверить свою грамотность. Участвовать могут люди любого возраста и с любым уровнем образования, главное – уметь писать по-русски.

Представитель библиотечной информационной системы Любовь Заремская рассказала школьникам о традициях проведения акции в Рубцовске, она пригласила всех желающих на тотальный диктант, который состоится 20 апреля. Его автором в 2024 году станет писательница и журналистка Анна Матвеева.

Источник: Управление образования г. Рубцовска

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,

горняк22 телеграм
Крупный пожар заметили в Барнауле (обновлено)

Крупный пожар заметили в Барнауле (обновлено)

Клубы дыма и несколько пожарных машин заметили в садоводстве Озерном,…

Узнать больше
В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента

В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации началось в Запорожской…

Узнать больше
Опубликовано видео последствий обстрела свадебного торжества в Донецке

Опубликовано видео последствий обстрела свадебного торжества в Донецке

Видеозапись последствий удара ВСУ по Ворошиловскому району Донецка опубликовал телеканал…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp