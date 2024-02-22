Тотальный диктант: игры грамотных

В гимназии №8 состоялась предметная интегрированная игра «Готовимся к Тотальному диктанту: игры грамотных», посвященная Международному Дню родного языка, который отмечается ежегодно 21 февраля.

Команды учащихся 7-9 классов школ южной части города написали диктант и приняли участие в увлекательной языковой викторине.

Первое место по результатам игры заняла команда «Акулы пера» гимназии №8, второе место разделили лицей «Эрудит» и гимназия «Планета Детства», третье место – школа №15 и школа №26 им. А.С. Пушкина.

Игра призвана популяризировать всероссийский общественный проект «Тотальный диктант» среди подростков и молодежи.

Учителя русского языка и литературы гимназии №8, являющиеся муниципальными экспертами тотального диктанта в Рубцовске, в ходе игры помогли ребятам повторить нормы русской письменной речи, проверить знания в области орфографии и пунктуации. С участниками работали опытные педагоги Татьяна Брик, Елена Хитрова и Нина Чернова.

В апреле в России и других странах мира пройдет общественная акция «Тотальный диктант», в рамках которой все желающие смогут проверить свою грамотность. Участвовать могут люди любого возраста и с любым уровнем образования, главное – уметь писать по-русски.

Представитель библиотечной информационной системы Любовь Заремская рассказала школьникам о традициях проведения акции в Рубцовске, она пригласила всех желающих на тотальный диктант, который состоится 20 апреля. Его автором в 2024 году станет писательница и журналистка Анна Матвеева.

Источник: Управление образования г. Рубцовска

Взято отсюда.

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